07:54 01 декабря 2017 0

Ролик вошел в инсталляцию Музея современного искусства в Кракове Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организации жертв Холокоста обратились к президенту Польши. Они требуют объяснить, кто разрешил художникам бегать голыми в газовой камере концлагеря.

Инцидент произошел в 2015 году. Свой перфоманс участники сняли на видео. На записи они бегают голышом в газовой камере. Ролик под названием «Game of Tag» («Салочки») был показан в Музее современного искусства в Кракове на выставке «Польша — Израиль — Германия. Опыт Освенцима». На тот момент не было известно, где именно снято происходящее.

Выставка рассказывала о влиянии нацистского лагеря на общество. Экспозиция была одобрена и поддержана посольством Израиля в Польше. После скандала власти потребовали удалить видео.

Запись возмутила еврейские организации. В итоге музей убрал инсталляцию, однако позже вернул. Администрация музея считает, что арт-объект защищен свободой художественного самовыражения, пишет канал 360.

Выяснилось, что ролик снят в газовой камере бывшего концлагеря Штуттгоф недалеко то Гданьска.

Лидеры еврейских организаций и центров по защите прав человека и изучению Холокоста направили письмо президенту Польши Анджею Дуде. Они просят объяснить, было ли у создателей видео разрешение на съемку и планируется ли расследование.

Нацистский концентрационный лагерь создан в 1939 году и проработал до конца Второй мировой войны. За это время в него попали больше ста тысяч человек, из которых 65 тысяч погибли. Из них почти 30 тысяч были евреями.