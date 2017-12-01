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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:54  01 декабря 2017 0

Голышом в газовой камере: художники устроили скандальный перфоманс в концлагере. ФОТО, ВИДЕО

День освобождения Освенцима в екатеринбургской синагоге, еврей
Ролик вошел в инсталляцию Музея современного искусства в КраковеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организации жертв Холокоста обратились к президенту Польши. Они требуют объяснить, кто разрешил художникам бегать голыми в газовой камере концлагеря.

Инцидент произошел в 2015 году. Свой перфоманс участники сняли на видео. На записи они бегают голышом в газовой камере. Ролик под названием «Game of Tag» («Салочки») был показан в Музее современного искусства в Кракове на выставке «Польша — Израиль — Германия. Опыт Освенцима». На тот момент не было известно, где именно снято происходящее.

Выставка рассказывала о влиянии нацистского лагеря на общество. Экспозиция была одобрена и поддержана посольством Израиля в Польше. После скандала власти потребовали удалить видео.

Запись возмутила еврейские организации. В итоге музей убрал инсталляцию, однако позже вернул. Администрация музея считает, что арт-объект защищен свободой художественного самовыражения, пишет канал 360.

Выяснилось, что ролик снят в газовой камере бывшего концлагеря Штуттгоф недалеко то Гданьска.

Лидеры еврейских организаций и центров по защите прав человека и изучению Холокоста направили письмо президенту Польши Анджею Дуде. Они просят объяснить, было ли у создателей видео разрешение на съемку и планируется ли расследование.

Нацистский концентрационный лагерь создан в 1939 году и проработал до конца Второй мировой войны. За это время в него попали больше ста тысяч человек, из которых 65 тысяч погибли. Из них почти 30 тысяч были евреями.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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