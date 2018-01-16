На заводе зятя Лаврова в Кургане обновился состав руководства

На комбинате медицинских препаратов и изделий «Синтез» в Кургане выбрали новый совет директоров. Как сообщили «URA.RU» на предприятии, полномочия предыдущего прекратили на внеочередном собрании по решению акционеров.
Согласно данным СПАРК, в новый совет директоров вошли Андрей Титов, Михаил Попов, Евгений Лисицын, Игорь Жилинский, Андрей Загорский, Павел Пузаков и Николай Овчинников. Ранее места Загорского, Пузакова и Овчинникова занимали Андрей Корнаухов, Кирилл Мизеров и Оксана Роот.
Блок-пакет акций «Синтеза», напомним, в феврале 2017 года выкупил президент инвестиционной компании «Марафон Групп», зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров. Второй пакет акций принадлежит Ростеху через АО «Национальная иммунобиологическая компания». Чистая прибыль предприятия за девять месяцев 2017 года составила 843,47 млн рублей.