17:53 16 января 2018 2

Васильева навестила педагога в больнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр образования России Ольга Васильева встретилась с пермской учительницей, пострадавшей от рук школьников. Первыми словами педагога в адрес министра был вопрос о пострадавших.

«Как мои дети?» — сказала она, еще находясь в больнице. Женщина выразила сожаление, что не смогла защитить учащихся от неадекватных подростков, устроивших поножовщину. Васильева выразила благодарность врачам и поблагодарила учителя за мужество.

«В школе очень сильная система безопасности, как и в других пермских школах. Нам надо работать и с учениками, и с их родителями», — выразила уверенность Васильева. Пострадавшего педагога она назвала учителем с большой буквы.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки министра в Пермь. Васильева лично захотела ознакомиться с первыми результатами проверок и пообщаться с правоохранительными службами, которые расследуют дело.