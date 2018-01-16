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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Пермского края
17:53  16 января 2018 2

«Как мои дети?» Пострадавшую в пермской поножовщине учительницу навестила министр образования РФ

Форум ОНФ, второй день. Москва, новая школа, васильева ольга, образование будущего
Васильева навестила педагога в больницеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Министр образования России Ольга Васильева встретилась с пермской учительницей, пострадавшей от рук школьников. Первыми словами педагога в адрес министра был вопрос о пострадавших.

«Как мои дети?» — сказала она, еще находясь в больнице. Женщина выразила сожаление, что не смогла защитить учащихся от неадекватных подростков, устроивших поножовщину. Васильева выразила благодарность врачам и поблагодарила учителя за мужество.

«В школе очень сильная система безопасности, как и в других пермских школах. Нам надо работать и с учениками, и с их родителями», — выразила уверенность Васильева. Пострадавшего педагога она назвала учителем с большой буквы.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки министра в Пермь. Васильева лично захотела ознакомиться с первыми результатами проверок и пообщаться с правоохранительными службами, которые расследуют дело.

Анна Белкина
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