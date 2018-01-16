В пермской школе, где произошла поножовщина, дважды просили починить видеокамеры

16:56 16 января 2018 0

Наличие видеокамер не уберегло детей от визита неадекватных вооруженных подростков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В школе, где в результате поножовщины пострадали 15 человек, с конца прошлого года не работали камеры видеонаблюдения. Об этом «URA.RU» рассказали в мэрии.

В ответ на запрос агентства пресс-служба администрации Перми сообщила, что в школе №127, где двое подростков устроили поножовщину и напали на учащихся четвертого класса и педагога, действительно не работала система видеонаблюдения. Обслуживанием оборудования занималось ИП Ефимов А.Н.

«Накануне зимних каникул руководство школы обнаружило технические неполадки и дважды направляло заявку на устранение проблем с устройством хранения видеоинформации. Однако причина неполадок на момент происшествия устранена не была», — говорят в мэрии. С названным предпринимателем связаться пока не удалось. Какую ответственность за произошедшее понесет подрядчик — непонятно.

Двое подростков в понедельник, 15 января, устроили поножовщину в пермской школе: пострадали 15 человек, включая нападавших и учителя четвертого класса. По информации очевидцев, в момент происшествия в учреждении не работала система видеонаблюдения и фактически безопасность обеспечивала только женщина-охранник.

Руководство Росгвардии уже приняло решение по всей стране проверить охранные предприятия, ответственные за безопасность учебных заведений. Проверку пройдут и системы видеонаблюдения.

Уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ.