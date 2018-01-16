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16 января 2018
16:56  16 января 2018 0

В пермской школе, где произошла поножовщина, дважды просили починить видеокамеры

Разное. Ханты-Мансийск., видеонаблюдение, видеокамера
Наличие видеокамер не уберегло детей от визита неадекватных вооруженных подростковФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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В школе, где в результате поножовщины пострадали 15 человек, с конца прошлого года не работали камеры видеонаблюдения. Об этом «URA.RU» рассказали в мэрии.

В ответ на запрос агентства пресс-служба администрации Перми сообщила, что в школе №127, где двое подростков устроили поножовщину и напали на учащихся четвертого класса и педагога, действительно не работала система видеонаблюдения. Обслуживанием оборудования занималось ИП Ефимов А.Н.

«Накануне зимних каникул руководство школы обнаружило технические неполадки и дважды направляло заявку на устранение проблем с устройством хранения видеоинформации. Однако причина неполадок на момент происшествия устранена не была», — говорят в мэрии. С названным предпринимателем связаться пока не удалось. Какую ответственность за произошедшее понесет подрядчик — непонятно.

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Министр образования РФ Васильева вылетела в Пермь из-за нападения на детей

Двое подростков в понедельник, 15 января, устроили поножовщину в пермской школе: пострадали 15 человек, включая нападавших и учителя четвертого класса. По информации очевидцев, в момент происшествия в учреждении не работала система видеонаблюдения и фактически безопасность обеспечивала только женщина-охранник.

Руководство Росгвардии уже приняло решение по всей стране проверить охранные предприятия, ответственные за безопасность учебных заведений. Проверку пройдут и системы видеонаблюдения.

Уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Стефан Савелли
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