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17 января 2018
16 января 2018
18:25  16 января 2018 1

«А вы хорошая пара!» Резидент Comedy Club подогрел слухи о романе с Бузовой. ФОТО, ВИДЕО

«Холостяки на отдыхе» не дают покоя фанатамФото: Ольга Бузова, Instagram

Поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая в настоящее время отдыхает в Таиланде, сгорают от любопытства. Дело в том, что она начала публиковать в Instagram фото и видео с комедийным актером Тимуром Батрутдиновым.

Если сама звезда «Дома-2» умалчивает, кем они приходятся друг другу, то Батрутдинов решил поделиться этим — впрочем, весьма размыто. В своем аккаунте в Instagram он назвал их отношения «дружбой на грани», добавив, что дружит с певицей уже 13 лет. Актер подлил масла в огонь, написав, что они действительно неплохо смотрятся вместе.

Подписчики российских звезд радуются за потенциальную пару и желают, чтобы те были вместе. «Оленька, а вы хорошая пара, очень подходите друг другу, подумайте об этом, Тимур клевый парень!», «Батрудинов, это правильный выбор!», «Вот теперь она выглядит как женщина», «Так, может, и замутите счастье?!», «Завидной невесте завидный жених», — прокомментировали многочисленные посты Бузовой и Батрутдинова пользователи соцсети.

Ранее Ольга Бузова рассказала, почему уже больше года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у нее нет молодого человека. «URA.RU» писало, что экс-супруг Бузовой женился на модели и телеведущая болезненно отреагировала на их помолвку.

Ксения Томашова
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