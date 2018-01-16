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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Пермского края
21:13  16 января 2018 3

Поножовщина в пермской школе может изменить федеральные законы

Нападение на учеников, школа 127. Пермь, служебная собака, школа 127, полиция, овчарка
Школьная охрана сработала хорошо, а причину ЧП стоит искать в другом месте, отметил губернаторФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Глава Прикамья Максим Решетников 16 января провел внеочередное заседание правительства, посвященное нападению на детей и учителя в школе №127. Губернатор отметил, что причину трагедии нужно искать не в системе безопасности учебного заведения, которая, по его словам, сработала хорошо, а совсем в другом. По итогам жуткого происшествия в пермской школе могут быть внесены серьезные изменения в федеральное законодательство.

Открывая внеочередное заседание правительства, Максим Решетников попросил присутствующих воздержаться от скоропалительных выводов до тех пор, пока силовики не разберутся в ситуации. «Наша задача — это здоровье пострадавших детей и учителя», — заметил глава региона. Сейчас здоровью раненых четвероклашек ничего не угрожает. Мальчика с ранением глаза увезли в Москву для более качественного оказания медицинской помощи, рассказал министр здравоохранения Дмитрий Матвеев.

Учительница Наталья Шагулина пришла в сознание, ее отключили от аппарата ИВЛ, и теперь она может говорить. «Первыми словами педагога были: «Как мои дети? Я не смогла сделать все, чтобы их защитить», — процитировал Наталью Шагулину губернатор, дополнив доклад главы минздрава.

Следующим выступал мэр Перми Дмитрий Самойлов. Он рассказал, что сейчас школа №127, где произошла трагедия, закрыта. «Занятия возобновят, как только дадут добро правоохранительные органы», — пояснил градоначальник. Решетников попросил на время вынужденных каникул занять детей — например, экскурсиями. Глава Перми в своем докладе поблагодарил за работу чиновников. «Хочу выразить признательность минздраву», — сказал Самойлов. «И врачам», — заметил губернатор. «И врачам», — согласился мэр.

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Также главы города и региона обсудили систему безопасности в школах Перми. Решетников заметил, что система безопасности в школе №127 сработала очень хорошо. «И охрана сработала, и тревожные кнопки. Ольга Юрьевна (Васильева — министр образования РФ, экстренно приехавшая в Пермь после ЧП — прим. ред.) дала сегодня высокую оценку по этой части, но давайте посмотрим, что нужно еще сделать», — добавил губернатор.

При этом глава региона отметил, что главная причина, из-за которой в школе разыгралась трагедия, кроется вовсе не в системе безопасности. «Существуют законодательные барьеры, из-за которых комиссии по делам несовершеннолетних не могут выявить потенциально проблемных подростков и взять их на контроль. Давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать на краевом уровне и какие предложения мы можем выдвинуть коллегам на федеральном уровне», — сказал Решетников. Он добавил, что по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Ольга Васильева возглавила рабочую группу по системному решению подобных ситуаций.

Решетников подчеркнул, что оба подростка, напавшие на детей и учителя, не относились к проблемным по тем критериям, которые приняты сейчас. Молодые люди из благополучных семей с приличным достатком. В завершении губернатор попросил проверить работу комиссий по делам несовершеннолетних.

Позже, выступая перед журналистами, замглавы Пермской гордумы Алексей Грибанов намекнул журналистам на возможность серьезных изменений в федеральном законодательстве. В частности, они могут касаться медицинской тайны в отношении несовершеннолетних.

«Есть проблема взаимоотношения школы, родителей и здравоохранения. Медики, защищая права ребенка, скрывают диагнозы. И бывший ученик школы 127, обладая таким диагнозом, выпал из поля зрения и школы, и комиссии по делам несовершеннолетних, и это в конечном итоге привело к трагедии. Здесь надо совершенствовать законодательство на федеральном уровне», — заметил депутат.

Напомним, 15 января двое подростков 15 и 16 лет с ножами напали на четвероклашек и их учительницу прямо посреди урока. Старший — выпускник этой же школы, который состоял на учете у психиатра. Ученики школы отмечают, что у мальчика были вспышки агрессии и даже попытки суицида. По данным официальных источников, из-за психологических проблем подросток пять лет был на домашнем обучении.

Анна Белкина
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