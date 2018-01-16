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17 января 2018
16 января 2018
17:18  16 января 2018 1

«Приняла удар на себя». Коллеги назвали поступок раненой пермской учительницы геройским

Наталья Шагулина в экстренной ситуации совершила «мужественный и геройский поступок»Фото: telegram-канал Mash
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Учительница начальных классов, пострадавшая в ЧП в пермской школе №127, во время конфликта подростков приняла весь удар на себя. Об этом сообщила РИА «Новости» заместитель главы городской администрации Людмила Гаджиева.

«Учительницу зовут Наталья Васильевна Шагулина, у нее очень большой педагогический стаж — 25 лет, может, даже более. В этой школе работает очень давно и зарекомендовала себя только с самой положительной стороны. Очень любит детей, ее очень любят родители, то есть у них полный контакт идет в классе. Слава богу, что у нас есть такие достойные учителя, которые даже в экстренной ситуации ведут себя очень правильно», — сказала Гаджиева.

Наталья Шагулина не ушла из класса, а сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому она получила больше всех ножевых ранений. Замглавы администрации назвала ее поступок «мужественным и геройским». Она добавила, что у Шагулиной есть семья, двое детей, причем дочь учится в шестом классе в этой же школе.

Сейчас Наталья Шагулина, которую ударили в шею ножом во время кровавого инцидента в пермской школе в понедельник, не может разговаривать. Об этом рассказали медики, накануне прооперировавшие пострадавшую. Ее состояние остается стабильно тяжелым, она еще на искусственной вентиляции легких. В той же больнице находятся двое подростков 15 и 16 лет, которые и совершили страшное нападение. Еще девять учеников 4-го класса были госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу. Их состояние — средней тяжести. Один мальчик находится в реанимации, но угрозы для его жизни нет.

Ольга Дудорова
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