«Приняла удар на себя». Коллеги назвали поступок раненой пермской учительницы геройским

17:18 16 января 2018 1

Наталья Шагулина в экстренной ситуации совершила «мужественный и геройский поступок» Фото: telegram-канал Mash

Учительница начальных классов, пострадавшая в ЧП в пермской школе №127, во время конфликта подростков приняла весь удар на себя. Об этом сообщила РИА «Новости» заместитель главы городской администрации Людмила Гаджиева.

«Учительницу зовут Наталья Васильевна Шагулина, у нее очень большой педагогический стаж — 25 лет, может, даже более. В этой школе работает очень давно и зарекомендовала себя только с самой положительной стороны. Очень любит детей, ее очень любят родители, то есть у них полный контакт идет в классе. Слава богу, что у нас есть такие достойные учителя, которые даже в экстренной ситуации ведут себя очень правильно», — сказала Гаджиева.

Наталья Шагулина не ушла из класса, а сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому она получила больше всех ножевых ранений. Замглавы администрации назвала ее поступок «мужественным и геройским». Она добавила, что у Шагулиной есть семья, двое детей, причем дочь учится в шестом классе в этой же школе.

Сейчас Наталья Шагулина, которую ударили в шею ножом во время кровавого инцидента в пермской школе в понедельник, не может разговаривать. Об этом рассказали медики, накануне прооперировавшие пострадавшую. Ее состояние остается стабильно тяжелым, она еще на искусственной вентиляции легких. В той же больнице находятся двое подростков 15 и 16 лет, которые и совершили страшное нападение. Еще девять учеников 4-го класса были госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу. Их состояние — средней тяжести. Один мальчик находится в реанимации, но угрозы для его жизни нет.