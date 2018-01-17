Мужчина выпал из окна третьего этажа
В Тюмени на улице Энергостроителей мужчина выпал из окна третьего этажа дома. По словам очевидца, ему вызвали «скорую» и увезли в местную больницу. В полиции сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фотографии с места происшествия появились в группе «ЧС Тюмень». «Что они все падают? Люди совсем перестали ценить жизнь… Видимо, космонавт, тренировался в открытый космос выходить… И чего людям не живется?» — недоумевают уральцы.
1/3
Мужчина выпал из окна третьего этажа
Как писало «URA.RU», похожий случай произошел в конце декабря в Ноябрьске. Тогда мужчина выпал с четвертого этажа и с переломами пытался сбежать от скорой помощи.