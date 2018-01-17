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17 января 2018
10:50  17 января 2018 8

Устроивший поножовщину в пермской школе оказался сыном успешного бизнесмена

Клипарт, разное. Екатеринбург, нож, нападение, жертва, угроза, преступление
О странном поведении подростка, который 15 января напал на школьников, ранее сообщали отцуФото: Вениамин Фарготов © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Отец 16-летнего подростка, одного из двух напавших на четвероклассников в школе №127, является успешным пермским бизнесмом. Родитель начинал свой бизнес с торговли хлебобулочными и кондитерскими изделиями в небольших магазинах.

Сейчас он занимается автобусными пассажирскими перевозками, является учредителем нескольких автотранспортных предприятий, передает «Комсомольская правда — Екатеринбург». Его компания арендует помещения и имущество автостанции в Перми, контролирует работу касс автовокзала и продажу билетов. «Мы второй день не можем дозвониться до нашего учредителя, он не берет телефон. Впрочем, бизнес у нас налаженный, никаких финансовых затруднений не было, и его участие особо не требуется», — рассказали изданию в компании.

Прибыль одного из предприятий бизнесмена показывает уверенный рост
ФОТО: rusprofile.ru

О том, что с сыном известного в городе бизнесмена в последнее время творится неладное, заметили в колледже, куда выпускник школы №127 пошел учиться. Родителю об этом также сообщали. «Первое время отец Леонида заходил к нам — интеллигентный, вежливый, интересовался, как дела у сына. Но потом парень стал пропускать занятия, а потом и вовсе перестал на них ходить», — заявили в учебном заведении.

Одногруппники подростка отметили, что парень был порой вспыльчивый, иногда вел себя неадекватно, возможно, принимал какие-то препараты. При этом он ни с кем не общался. «Какой телефон у него был — никто из нас не видел, он его не доставал. Одевался во все черное: черная толстовка, брюки, но не какие-нибудь там дорогие — самые обычные. Мы знали, что у него не бедные родители, но он не хвалился этим. Наоборот, жаловался, что родители его закрывают дома, не пускают на улицу и ему приходится сбегать», — отметил один из студентов колледжа, где учился подросток, устроивший поножовщину в пермской школе.

Утром 15 января в пермской школе подростки устроили поножовщину. Пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Рита Теркина
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