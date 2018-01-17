13:04 17 января 2018 2

Купюры станут принимать, когда настроят оборудование Фото: Анна Майорова © URA.RU

В столице Урала банкоматы Сбербанка, работающие на прием наличных, не принимают недавно вышедшие купюры номиналом 2000 рублей. Об этом «URA.RU» сообщили читатели, приславшие в редакцию соответствующее видео.

Корреспонденты агентства проверили эту информацию, и она подтвердилась: купюру номиналом 2000 рублей не приняли банкоматы в отделениях банка в центре города и в микрорайоне Уралмаш.

В Уральском банке Сбербанка РФ прокомментировали ситуацию, пояснив, что сейчас идет настройка оборудования и постепенно все банкоматы по приему наличных начнут принимать новые деньги. «В январе 2018 года Сбербанк планирует завершить необходимые технические работы по обеспечению приема банкнот номиналом 200 и 2000 рублей на всех устройствах самообслуживания с функцией взноса наличных, для которых реализована техническая возможность обновления», — сообщили «URA.RU» в Сбербанке.

По сообщению пресс-службы банка, «с целью удовлетворения клиентского спроса на прием банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей Сбербанк будет осуществлять применение настроек ПО равномерно по всей территории РФ». В банке отмечают, что наличные средства, в том числе купюрами нового образца, можно внести на счет через кассу в отделениях банка.

Новые двухсотрублевые и двухтысячные банкноты поступили в обращение в октябре этого года. Основное изображение лицевой стороны купюры номиналом 2000 рублей — вантовый мост в городе Владивостоке, ведущий на остров Русский, на оборотной стороне — космодром «Восточный».