На место директора департамента образование и науки Курганской области Натальи Бобковой, которая в среду, 17 января, покинула свой пост по собственному желанию, рассматриваются трое претендентов. Об этом «URA.RU» рассказали источники в правительстве региона.
В числе возможных кандидатур на пост называют бывшего заместителя директора департамента образования и науки, который перешел на работу в областное спортуправление Эдуарда Абрамова. Также в числе претендентов называют депутата курганской областной городской думы, директора гимназии №47 Ольгу Баланчук. Озвучивается и неожиданный вариант — кандидатура экс-руководителя областного департамента образования и науки Бориса Кугана. Он возглавлял ведомство с 1995 по 2010 год, сейчас является ректором государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий».
Ожидается, что новость о назначении будет озвучена уже в четверг, 18 января. Увольнение Натальи Бобковой связывают со скандалом в Звериноголовском районе, где учителя пожаловались в видеообращении Путину на невыплату стимулирующей части зарплаты.