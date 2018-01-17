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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Курганской области
14:48  17 января 2018 13

На освободившийся пост в правительстве Зауралья нашли претендентов. Есть неожиданные

Общественники Кургана, куган борис
Борис Куган может вернуться на прежнее место работыФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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На место директора департамента образование и науки Курганской области Натальи Бобковой, которая в среду, 17 января, покинула свой пост по собственному желанию, рассматриваются трое претендентов. Об этом «URA.RU» рассказали источники в правительстве региона.

В числе возможных кандидатур на пост называют бывшего заместителя директора департамента образования и науки, который перешел на работу в областное спортуправление Эдуарда Абрамова. Также в числе претендентов называют депутата курганской областной городской думы, директора гимназии №47 Ольгу Баланчук. Озвучивается и неожиданный вариант — кандидатура экс-руководителя областного департамента образования и науки Бориса Кугана. Он возглавлял ведомство с 1995 по 2010 год, сейчас является ректором государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий».

Ожидается, что новость о назначении будет озвучена уже в четверг, 18 января. Увольнение Натальи Бобковой связывают со скандалом в Звериноголовском районе, где учителя пожаловались в видеообращении Путину на невыплату стимулирующей части зарплаты.

Татьяна Жаткина
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