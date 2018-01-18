На телеканале «АТН» — новый генеральный директор. В этот четверг, 18 января, он впервые появился на рабочем месте. Как и прогнозировало «URA.RU» в выпуске «Слухов» недельной давности, основной медиаресурс «УГМК-Холдинга» возглавил бывший замгендиректора ОТВ Виктор Шадрин. Гендиректор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын, как утверждают источники в компании, согласовал назначение 15 января, но все необходимые процедуры по его оформлению на должность завершились только сегодня.
Отставка гендиректора АТН Галины Левочкиной, развивавшей телекомпанию с начала миллениума, стала следствием новой информационной политики, которую проводит новый начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов. Официально ее уход был подписан 15 января, но на канале она к этому времени не появлялась уже несколько недель. На традиционном «Балу прессы» 16 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил Левочкину почетной грамотой.
До появления Шадрина обязанности гендиректора на телеканале исполнял заместитель Алексей Кузнецов, который растерял существенную часть контрактов из-за отказа рекламодателей работать с временным управленцем. Свердловские власти, поддерживая легендарного директора, также прекратили контакты с назначенным врио и смогли вывести из эфира все сторонние продакшн-студии. Найти достойную замену пока не получилось.
Виктор Шадрин является другом Алексея Кузнецова, но в перспективе, уверены на телеканале, избавится от неэффективного зама. В профессиональной среде Шадрин почитаем за толкового специалиста с многолетним опытом работы. До 2010 года он работал шеф-редактором телеканала «Вести-Урал» и даже рассматривался в качестве кандидата на место гендиректора уральского филиала ВГТРК. Впоследствии Шадрин перешел на ОТВ, где отвечал за информационное наполнение всего телеканала.
«Я пока только несколько часов на новом месте. Первым делом познакомлюсь с коллективом и буду думать, что делать дальше», — лаконично прокомментировал свое назначение Шадрин.
В новой должности Шадрину предстоит соперничать в том числе и со старыми коллегами из программы «Вести.Урал», которые, как и АТН, являются сетевыми партнерами федерального канала «Россия 24». Дозвониться до нового гендиректора АТН и других представителей руководства холдинга пока не удалось.