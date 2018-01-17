19:03 17 января 2018 0

В Екатеринбурге опять активизировались обманутые дольщики Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 17 января обманутые дольщики дома на Щербакова, 20 в Екатеринбурге и еще нескольких жилых комплексов в Арамиле провели одиночные пикеты. Акции прошли возле резиденции полпреда в УрФО и около Главпочтамта.

Так, к зданию, где работает полномочный представитель президента на Урале, вышел участник боевых действий в Чечне, полковник Вячеслав Чернов. В 2014 году Вячеслав Сергеевич решил приобрести на заработанные за пять лет в Чечне деньги квартиру в доме на улице Щербакова, 20. Новоселье должно было состояться еще в 2015 году, однако застройщик — «Рубикон-Аэро Инвест» — не смог вовремя завершить строительство. В 2016 году работы на объекте прекратились, а в отношении самой компании была инициирована процедура банкротства.

С тех пор проблема не решается, говорит Чернов. «Договаривался о встрече с Куйвашевым, Тунгусовым, Швиндтом. То они мне встречу назначают, то я им. Ловлю их. Но все на месте топчемся», — рассказал он.

1/4 Полковник Чернов озвучивает даже конкретную сумму, из-за которой он стал бомжом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Напомним, что решение проблемы по этому долгострою находится под личной ответственностью замгубернатора Сергея Швиндта — в июне 2017 года замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев потребовал от него решить ситуацию в течение трех месяцев и даже вынес официальное предостережение. Проблема с домом на Щербакова, 20 стала известна общественности после серии акций дольщиков, которые прошли весной 2017 года.

Вячеслав Чернов провел одиночный пикет возле минстроя области. Он вышел с плакатом «Простите, что вернулся живой».

Акция прошла 7 апреля. Уже 28 апреля было возбуждено уголовное дело против застройщика, хотя дом фактически перестали строить еще в феврале 2015 года. К полпредству Чернов тоже выходил — летом 2017 года. В руках ветеран боевых действий держал плакат с надписью «Президент — останови войну за квартиры».

Компания «Рубикон Аэро Инвест», согласно базе «Контур.Фокус», принадлежит двум бизнесменам — Александру Букину (30% акций) и Александру Баланенко (70%). Она была образована в 2014 году, ее уставный капитал — 60 тысяч рублей. В августе 2016 года она была признана банкротом и находится в процессе ликвидации, долг перед кредиторами — более 25 млн рублей. Первые 2 дома жилого комплекса уже введены. Однако третья многоэтажка, на строительство которой привлечено 411 млн рублей, готова лишь на 30%.

Одновременно 17 января проходил еще один пикет обманутых дольщиков. На одиночный пикет вышла представитель группы, пострадавшей от действий ООО «Лоджик-Девелопмент» и ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент». Девушка — она предпочла не называться — представляет группу дольщиков, которые требуют выполнения обещаний властей о завершении возведения их жилья.

«Строительство жилых комплексов не ведется с 2015 года, оплаченное жилье не передано нам в установленные договором долевого участия сроки. Из девяти домов под охраной находится всего один объект, остальные комплексы не охраняются и разворовываются. При наличии инвестора, готового достроить часть проблемных объектов в Арамильском ГО, чиновники на протяжении четырех месяцев не могут оформить и подписать документы», -говорит она.

Дома ООО «Лоджик-Девелопмент» планировало сдать в августе 2016 года, однако стройка была заморожена. «URA.RU» много раз рассказывало о проблемах с этим застройщиком — директор компании Захар Ивачев сначала был в фаворе у арамильских властей и даже заключил с администрацией города соглашение о том, что построит жилье, которое будет выкуплено для социальных нужд. Позже арамильские власти отказались от этого, Ивачев заявил о коррупции в муниципалитете, обратился в МВД с заявлением на заместителя мэра города Арамиля Александра Мельникова. Чиновник, как говорил Ивачев, вымогал взятку в виде квартиры в строящемся доме за будущее покровительство. Ивачев свернул свою работу, ушел из муниципалитета, был запущен и процесс банкротства. Сейчас, по данным группы обманутых дольщиков, от действий недобросовестного застройщика пострадали более 400 семей. Отметим, что сегодня Ивачев присутствовал на одиночном пикете.