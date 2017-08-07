14:36 07 августа 2017 1

Еще зимой дольщики били тревогу - сомневались, что к маю дом будет готов Читатели "URA.RU"

В Арамили может возникнуть горячая точка — банкротится крупный застройщик, дольщики останутся без квартир. ООО «Лоджик Девелопмент» не может расплатиться с долгами в 10 млн рублей и входит в процедуру банкротства.

Проект поселка «Светлый» начат близ Арамиля несколько лет назад. Недорогое жилье пользовалось популярностью: здесь покупали квартиры бюджетники, многодетные семьи и даже сотрудники администрации города. 15 квартир предназначалось под программу по переселению людей из ветхого и аварийного жилья.

Проблемы, по словам главы компании «Лоджик Девелопмент» Захара Ивачева, возникли из-за того, что администрация города не расплатилась за квартиры по программе переселения. По срокам это удивительным образом совпало с периодом, когда застройщик начал поддерживать Евгения Артюха. По данным других застройщиков, Ивачев в свое время перечислил несколько миллионов рублей на проекты «Партии Пенсионеров» — с тогдашним региональным лидером Евгением Артюхом Ивачев познакомился, когда работал по линии «Опоры России». Но в 2016 году партия потерпела сокрушительное политическое фиаско — ее даже не допустили до выборов в Госдуму. Это стало для компании одним из самых тяжелых этапов в развитии.

К этим сложностям добавились и неприятности с администрацией города. По просьбе властей в 2015 году Ивачев принял участие в конкурсе на строительство дома на проблемной земле: один из наделов так и не был должным образом оформлен. Администрация давала Ивачеву землю, а он обязывался передать им 40 квартир для переселенцев, договор был на 40 млн рублей. В итоге, дом был построен бизнесменом за его собственные средства, люди заселены, а администрация не выкупила квартиры. Якобы за решение этого вопроса у Ивачева вымогал взятку замглавы города, и чиновник даже был взят под стражу. Сейчас строительство шести домов приостановлено. На трех из них есть хотя бы начатый каркас здания. Для двух пока вырыты только котлованы под фундамент, а строительство еще одного дома и вовсе не начиналось. При этом сдать все объекты застройщик обещал еще в мае этого года.

Сейчас готов новый строительный график, согласованный с Госжилнадзором — по нему все работы должны быть закончены в следующем году. Сам Ивачев отказался от комментариев.

Число пострадавших дольщиков точно установить не удалось — сейчас, как говорят в инициативной группе, они собирают актуальную информацию. На 15 сентября назначена их встреча с главой минстроя области Михаилом Волковым.