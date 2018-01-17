16:29 17 января 2018 0

«Открытие» неожиданно нарастило долю в ВТБ Фото: Илья Московец © URA.RU

Банк «Открытие», санируемый при участии ЦБ РФ, нарастил свою долю в госбанке ВТБ до 14,78% за счет двух управляющих компаний. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Открытия». С чем связано увеличение доли — в сообщении не указано.

15 января банк «Открытие» получил в косвенное распоряжение 5,7% голосов в уставном капитале ВТБ через ООО «Менеджмент-консалтинг» и ООО «Управляющая компания «Навигатор». В среду, 17 января, на Московской бирже такой пакет акций стоил 96,9 миллиарда рублей.

Представитель «ФК Открытие» сообщил, что банк не рассматривает долю в ВТБ как стратегическую инвестицию: акции были получены в результате сделок еще при прежних собственнике банка и менеджменте. Отмечается, что основную часть бумаг «Открытие» получило от клиентов по сделкам репо (краткосрочные займы денежных средств под залог ценных бумаг).

«URA.RU» писало, что банк «Открытие» пытаются вывести из кризиса. Возможно, он объединится с «Бинбанком» и «Промсвязьбанком».