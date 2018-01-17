Девятиклассник школы поселка Смолино Сосновского района, получивший 17 января, в среду, удар ножом от одноклассника, находится в больнице. Его состояние удовлетворительное, ранение непроникающее, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Губернатор Борис Дубровский дал поручение социальному блоку разобраться в случившемся.
Прокурор региона Александр Кондратьев взял под личный контроль расследование инцидента. По его поручению на место происшествия выехала бригада работников ведомства под руководством зампрокурора области Андрея Потапова. В школе, где произошло ЧП, проводится проверка соблюдения требований безопасности. Известно, что оба школьника второгодники и имеют проблемы с развитием.
Губернатор Борис Дубровский уже поставлен в известность о случившемся. «Губернатор да поручение разобраться в обстоятельствах происшествия, оценить эффективность оперативных действий и принять меры по недопущению подобных инцидентов. Поручение дано социальному блоку правительства, местным властям и уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Ирине Буториной», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.
Инцидент произошел утром, во время перемены. В ходе ссоры между учащимися девятого класса один из подростков ударил ножом другого.