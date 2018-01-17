Школьникам, устроившим поножовщину в Перми, грозит до семи лет

17:57 17 января 2018 3

После нападения на школу 15 человек попали в больницу Фото: «Подслушано Пермь», «ВК»

Подросткам, планировавшим устроить бойню в пермской школе № 127, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

«По обвинению, которое предъявлено им сегодня, максимальная планка — семь лет. До 18 лет они будут находиться в детской колонии в случае признания их виновными, а оставшуюся часть они будут отбывать уже во взрослой колонии. Ответственность они понесут в полном объеме, потому что ответственность наступает с 14 лет за особо тяжкие преступления, а им по 16 лет», — объяснила Юлия Гайнанова, старший помощник прокурора Пермского края.

По словам прокурорского работника, в пермском СИЗО № 5 есть отделение для несовершеннолетних. Там они находятся в изоляции от общества до суда. Пока состояние здоровья молодых людей не позволяет их поместить под стражу. Их переведут в СИЗО, как только разрешат врачи.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в пермской больнице прошли два выездных судебных заседания, на котором оба напавших на детей были арестованы на два месяца.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им уже предъявлено обвинение. Также возбуждено второе дело по статье о халатности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

Как сообщало «URA.RU», 15 января во время третьего урока двое 16-летних подростков в масках ворвались в кабинет № 309, где шел урок у четвертого класса. Нападавшие сразу же порезали горло учительнице. Потом один встал у дверей, а второй начал резать детей. В итоге в больницы попали 15 человек, в том числе оба нападавших. Учительница Наталья Шагулина после операции пришла в себя, но по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще перед акцией они договорились, что после массового убийства в стиле «Колумбайна» (массовое убийство в американской школе) они покончат с собой. Им хватило смелости ударить друг друга ножом по одному разу, на большее они не решились.