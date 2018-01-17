Следователи завели новое дело из-за поножовщины в пермской школе

После кровавого инцидента в пермской школе №127 возбуждено еще одно уголовное дело. Речь идет о халатности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
Следователи завели дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, при этом данные сотрудники пока не установлены, утверждают источники «Коммерсанта». При этом не уточняется, идет ли речь о структурах полиции и об органах местной власти.
Губернатор Пермского края Максим Решетников также считает, что основная проблема заключается не в обеспечении безопасности школ, а в системе выявления проблемных подростков. Глава Прикамья и его правительство оказались в ситуации, когда все планы и темы отодвинуты на задний план: ключевым событием стала поножовщина в школе №127. Пострадавшие (девять учащихся, педагог и двое организаторов поножовщины) находятся в больницах, а власти региона отчитываются перед федеральными чиновниками, приезжающими с проверками.
Росгвардия ранее предложила правительству ужесточить требования к частным охранным предприятиям (ЧОП), которые оказывают услуги для государственных и муниципальных учреждений, в том числе школ.