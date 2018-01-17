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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Пермского края
10:08  17 января 2018 0

Следователи завели новое дело из-за поножовщины в пермской школе

Нападение на учеников, школа 127. Пермь, школа 127, полиция
Неизвестно, идет ли речь о полицейских или чиновникахФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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После кровавого инцидента в пермской школе №127 возбуждено еще одно уголовное дело. Речь идет о халатности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

Следователи завели дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, при этом данные сотрудники пока не установлены, утверждают источники «Коммерсанта». При этом не уточняется, идет ли речь о структурах полиции и об органах местной власти.

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Следователи допросили подростков, которые устроили поножовщину в пермской школе

Губернатор Пермского края Максим Решетников также считает, что основная проблема заключается не в обеспечении безопасности школ, а в системе выявления проблемных подростков. Глава Прикамья и его правительство оказались в ситуации, когда все планы и темы отодвинуты на задний план: ключевым событием стала поножовщина в школе №127. Пострадавшие (девять учащихся, педагог и двое организаторов поножовщины) находятся в больницах, а власти региона отчитываются перед федеральными чиновниками, приезжающими с проверками.

Росгвардия ранее предложила правительству ужесточить требования к частным охранным предприятиям (ЧОП), которые оказывают услуги для государственных и муниципальных учреждений, в том числе школ.

Рита Теркина
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