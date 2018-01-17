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18 января 2018
17 января 2018
19:01  17 января 2018 9

Ректора летного вуза, студенты которого сняли развратный клип, вызвали в Росавиацию

Ректор пообещал наказать нерадивых студентовФото: скрин видео Aleks Jigurdinski на YouTube

Ректора Ульяновского института гражданской авиации, студенты которого сняли БДСМ-пародию на клип Satisfaction, Сергея Краснова вызвали в Росавиацию. Ему могут объявить выговор, сообщает телеграм-канал Mash.

В свою очередь четырнадцать участников фетиш-видео находятся на грани отчисления. Краснов пообещал наказать курсантов после выяснения всех обстоятельств, сообщает Life.ru. Ректор учебного заведения добавил, что никто бы не обратил на ребят внимания, если бы подобное видео они снимали дома.

Напомним, молодые люди сняли ролик, в котором танцуют в одних трусах и форменных фуражках, прикрывая ими лица. В Сети творчество будущих пилотов вызвало неоднозначную реакцию, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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