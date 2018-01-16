Пермяки вышли на пикет с требованием расследовать гибель солдата-срочника

16:58 16 января 2018 0

Погибший солдат проходил срочную службу в поселке Сокол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяки вышли на пикет к военной прокуратуре с требованием расследовать гибель солдата-срочника на авиабазе «Сокол». Парень покончил с собой 5 января, и его родные вместе с пермскими правозащитниками подозревают, что его довели до самоубийства в части. На акцию пришли и военные, которые сравнили ситуацию в армии со вчерашней поножовщиной в школе №127.

Пикет с требованием объективного расследования и строгого наказания всех виновных в смерти рядового из Магнитогорска прошел 16 января. На него пришли 10 человек, не считая журналистов и тех, кто хотел высказаться в поддержку военных (а таких было пятеро). Родственники погибшего юноши не смогли приехать на акцию, но ее организаторы передали присутствующим их слова. «Мы вышли по требованию родных солдата. Кстати, его отец сейчас в реанимации. Он приезжал на „Сокол“ с двумя инфарктами, а сейчас получил третий», — рассказала председатель Совета родителей военнослужащих Александра Вракина.

Трагедия, за всестороннее расследование которой выступают правозащитники, произошла 5 января на пермской авиабазе «Сокол». Тело срочника обнаружили в душевой. Следствие пришло к выводу, что имел место суицид, и возбудило дело по статье «Доведение до самоубийства». В качестве одной из причин, которые могли подтолкнуть парня к страшному шагу, назвали проблемы с девушкой. Однако пермские правозащитники опровергают эту версию. «У него действительно есть девушка, очень хорошая. Она ждала его живым и здоровым», — рассказала Александра Вракина. Зато, по словам общественницы, у молодого человека были проблемы с сослуживцем, которого офицеры негласно назначили «старшим» в роте. Правозащитница ссылается на доклад командующего 14-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Александра Татаренко на имя командующего войсками Центрального военного округа.

«Этот рядовой приказывал, хотя не имел на это никаких полномочий», — пояснила «URA.RU» Александра Вракина. Один из примеров столкновения двух солдат свидетели наблюдали в столовой. Срочники пошли на обед, и «старший» приказал солдату охранять бушлаты. В ответ парень резонно заметил, что пришел в столовую, чтобы есть, а не чтобы охранять.

Были ли факты рукоприкладства со стороны «смотрящего» — неизвестно. Но, по словам Вракиной, на теле погибшего парня были ссадины — в частности, на руках и шее: «Мы спросили в части: откуда это? Нам не ответили. Возможно, факты драк были».

Мужчина, представившийся сотрудником одного из пермских военкоматов, попросил слово после заявления правозащитников о том, что от армии можно «откосить», заплатив 100 тысяч рублей. Свое имя журналистам он назвать отказался, зато с удовольствием порассуждал об армии. «Армия — это срез общества, — объяснял он собравшимся. — Все, что происходит в садиках, школах, техникумах — все это переходит в армию. Но в армии беспредела меньше, чем в школах. И вчера мы в этом убедились. В армии сейчас нет такого, что солдат придет и зарежет офицера за то, что тот от него что-то потребовал», — говорил он. В ответ ему припомнили историю российского военнослужащего Валерия Пермякова, который убил целую семью в армянском Гюмри. Мужчина не смог дать объяснение этой ситуации.