21:57 17 января 2018 1

Суд рассмотрит уголовное дело бывших полицейских Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Пыть-Яха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих бывших сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ханты-Мансийского АО — Югры.

Экс-полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств, и теперь предстанут перед судом. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу после вручения копий обвинительных заключений.

Напомним, в течение декабря 2016 года обвиняемые, находясь при исполнении должностных обязанностей, при отсутствии предусмотренных законом оснований избили одиннадцать граждан, доставленных в отдел полиции за совершение административных правонарушений. Как писало «URA.RU», было возбуждено уголовное дело. Также в Сети было опубликовано видео пыток. Известно также, что в рамках дела были задержаны и. о. начальника отдела уголовного розыска городской полиции Андрей Ходак, и. о. начальника дежурной части ОМВД Пыть-Яха Роман Московских, а также помощник оперативного дежурного Александр Федоткин. Начальник местного ОМВД Эдуард Байдаков был отправлен в отставку.