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18 января 2018
17 января 2018
22:36  17 января 2018 0

«Нельзя быть таким, парень!» Наглый песец выклянчил мойву у рыбака. ВИДЕО

Алекс Клэр рыбачит посреди Екатеринбурга, рыба, зимняя рыбалка, окунь
Рыба стала желанной добычей пушного зверя (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети разместили видео, на котором наглый песец пытается своровать улов у рыбака прямо из лунки. В итоге ему это все-таки удается, но не с первой попытки.

На записи пушной зверь долго ходит вокруг лунки и рядом с ней, но никак не решается схватить рыбу. Рыбак пытается отогнать песца и несколько раз ему кричит: «Лунка моя, рыба моя», «Нельзя быть таким, парень!». Но это не останавливает хитрого зверя.

В итоге песец пытается прокопать лед на пути к добыче. После того, как рыбак разрешает зверю взять рыбу, песец наконец-то съедает желанную мойву. Мужчина назвал песца «молодцом» и сказал, что рыба ему досталась «за фокус».

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на видео. Некоторые недовольны поведением рыбака: «Ну ты и жмот», «А самому достать и накормить животное, чем орать на голодного зверька?». Другие поддерживают зверя: «Смелый и голодный песец. Заработал, однако?!».

Ольга Дудорова
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