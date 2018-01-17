23:01 17 января 2018 0

Жилищный комплекс Noble Row признан самым дорогим в столице Фото: svargogroup.ru

Пять самых дорогих квартир Москвы, проданных в прошлом году, обошлись покупателям в общей сложности 4,35 млрд рублей. При этом 50% этой суммы пришлось на две сделки.

Покупателями самой дорогой недвижимости в Москве — двух таунхаусов площадью 500 кв. метров каждый в жилом комплексе Noble Row, построенном компанией AP Development в районе Остоженки, стали полный тезка главы «Сибура» Дмитрия Владимировича Конова и тезка жены экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Лариса Дмитриевна Белоброва, пишет РБК со ссылкой на информацию агентства Kalinka Group, специализирующейся на элитной жилой недвижимости. По данным риэлтеров, таунхаусы в Noble Row стоят около 1,2 млрд рублей каждый (2,4 млн рублей за 1 кв метр).

На втором месте квартира площадью около в жилом комплексе Cloud Nine на Большой Полянке, ее цена может составлять 1,2 млрд рублей (1,3 млн рублей за 1 кв.метр). Застройщик называет этот комплекс «амбициозным проектом вдумчивой реновации четырех зданий XIX—XX веков». Следом идет квартира площадью 327 кв. метров в комплексе Bunin (стоимость 345 млн рублей — или больше 1 млн рублей за 1 кв. метр) на Плющихе. Как отмечает издание, информации о собственниках квартир в жилых комплексах Cloud Nine и Bunin в Едином государственном реестре недвижимости нет — дома еще не сданы в эксплуатацию, документов на право собственности пока нет.

Покупку апартаментов площадью 378 кв. метров в жилом комплексе Mon Cher на Большой Якиманке от Capital Group совершила Татьяна Дмитриевна Орлова, следует из материалов Единого государственного реестра недвижимости. Также зовут бывшую совладелицу и дочь покойного основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. За свой пакет в 37,1% акций «Возрождения» Орлова в сентябре 2015 года могла получить 4,9 млрд рублей. Квартира в пятиэтажном клубном доме может стоить 355 млн рублей (939 тысяч рублей за 1 кв. метр).