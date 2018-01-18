01:21 18 января 2018 0

Владимир Путин встретится со студентами в Казани 25 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявки на встречу с мероприятия с участием президента России Владимира Путина в Казани подавались до нового года. Об этом сегодня заявили активисты студенческих союзов, чей съезд и посетит президент. Заявление было вызвано заметками анонимных телеграм-каналов о желании местных чиновников нагнать массовку на мероприятие, обещая присутствующим дополнительные баллы на экзаменах, а отсутствующим — снижение оценки.

«Это самый большой бред, который можно представить, — рассказала „URA.RU“ представитель студенческого спортивного клуба Южного федерального университета Ирина Семилетова. — У нас конкуренция дикая была за само право войти в состав делегации от области, даже резервным номером, не говоря об основе. Честно и откровенно говорю — насильно никого не гонят, скорее наоборот. Весь ЮФО горит желанием. Сезон, Казань, сессия закрыта — мечта».

По словам студента Новосибирского государственного университета экономики и управления Никиты Николаенко, «прошли не все»: «Сам регистрировался на форум со своими друзьями из студенческой организации. Прошли не все, очень рад, что поеду. Очень переживал, что отбор не пройду, но сложилось все хорошо — я доволен».

Данные о принудительном сборе опровергла и представитель студенческого спортклуба Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ангелина Шачнева: «Я впервые слышу подобную информацию».

В самой Казани, впрочем, тоже не подтверждают «принудительного» характера встречи с Путиным. Слова координатора Казанской Лиги студенческих клубов Кристины Жуковой один в один повторяют слова учащихся других вузов страны: «Я подала заявку на участие еще до Нового года, мне ее одобрили. Я общаюсь со студентами и других вузов, кому одобрили заявки, примут участие. О том, что кого-то принуждают участвовать в форуме, я не слышала».