09:37 18 января 2018 2

Гурама Чихладзе лиши российского гражданства Фото: «Прайи Крайм»

В Москве накануне выборов президента России и чемпионата мира по футболу силовики начали чистку города от воров в законе. На этот раз власти не просто высылают из страны, но и лишают российского гражданства 33-летнего вора в законе Гурама Чихладзе по кличке Квежоевич.

«Думаю, к чемпионату мира по футболу находящихся в столице воров в законе можно будет заносить в Красную книгу», — приводит слова источника портал «Прайм Крайм».

Родителей Квежоевича застрелили во время налета. Были убиты его отец, вор в законе Автандил Чихладзе по кличке Квежо, и его мать, сам Гурам получил ранение. Это произошло в 1994 году, мальчику тогда было 10 лет. В криминальном мире сразу «повесили» это убийство на друга и партнера убитого Автандила, Давида Мелкадзе, также являвшегося криминальным авторитетом по кличке Дато Потийский.

Маленький Гурам воспитывался в семьях воров в законе из кутаисского клана, в частности — у Элгуджи Кублашвили по кличке Гижуа. Уже в 16 лет Чихладзе-младший был «коронован» тремя «законниками» — Бадри Когуашвили по кличке Бадри Кутаисский, Георгием Углавой, имеющим прозвище Тахи и Рамазом Дзнеладзе по кличке Рамаз. На сегодня за плечами Квежоевича две судимости. В 2013—2014 годах он был наиболее близок с «криминальным генералом» Эдуардом Асатряном (Эдик Осетрина).

В 2013 году Квежоевича избили во время разборок как сторонника Осетрины. При этом ему «предъявили», что он до сих пор не осуществил вендетту и не отомстил за своего отца.

Вендетту сняли камеры видеонаблюдения

12 января 2014 года неизвестный расстрелял из пистолета Стечкина Давида Мелкадзе, который к этому времени уже лишился воровской короны и вел легальный бизнес. Это убийство в криминальном мире зачли Квежоевичу как месть за отца. И хотя в убийстве Дато Потийского признался уроженец Армении Бахши Петросян, следствие не поверило в это. Квежоевич какое-то время скрывался в Израиле, но позже вернулся в Москву. Правда, теперь грозит высылка из России, так как его лишили российского гражданства. Дело в том, что паспорт гражданина РФ Гурам получил в 2001 году, как и положено, в 14 лет. Согласно закону, лица, независимо от места рождения на 6 февраля 1992 года находившиеся на территории РФ, автоматически получают российское гражданство. В 1992 году году Квежоевич уже жил с родителями в Москве, вскоре в Москве его отец и мать были убиты. Однако силовики решили вести отсчет пребывания Квежоевича в России с 1996 года, когда у него появилась регистрация.

Таким образом, 16 января 2018 года вора в законе Квежоевича задержали на съемной квартире и официально объявили ему, что он нелегальный мигрант. Он лишается российского гражданства и будет депортирован в Грузию.

Ранее, «URA.RU» сообщало о том, что из России уже в пятый раз депортирован 40-летний вор в законе Гизо Кардава по кличке Гизо Гальский. Неизвестно, впустят ли его в страну на этот раз.