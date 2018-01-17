Вора в законе Гизо в пятый раз депортировали из России

Всякий раз вор вновь возвращается в Россию с новыми документами
Солнцевский районный суд Москвы постановил принудительно депортировать 40-летнего вора в законе Гизо Кардавы по кличке Гизо Гальский. Решение о нежелательности его пребывания на территории России с пожизненным запретом на въезд подписал лично глава МВД Владимир Колокольцев.
По данным издания «Прайм Крайм», Гизо был задержан сотрудниками уголовного розыска в районе аэропорта Внуково. Вор предъявил стражам порядка новый грузинский паспорт на имя Григория Гварамия, выданный в посольстве Грузии на Кипре.
Гизо уже отправили в Турцию рейсом Москва — Стамбул. Известно, что Гизо уже в пятый раз депортировали из России, однако всякий раз он возвращается с новыми документами.