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18 января 2018
Главные новости Москвы
10:57  18 января 2018 0

Названа причина ареста бывшего охранника Березовского

Оружие США в аэропорту Луганска, гранатомет, оружие, схрон
Бизнесмену в офис подкинули гранатометФото: «Луганский информационный центр»

Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте бывшего руководителя охраны Бориса Березовского Сергея Соколова на два месяца. В ходе заседания стали известны подробности обвинения, предъявленного бывшему охраннику.

Сергей Соколов был взят под арест вместе с еще тремя подозреваемыми: руководителем информационного центра «Аналитика и бизнес» Русланом Мильченко, экс-главой службы безопасности ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Олегом Антошиным и его бывшим заместителем Алексеем Алексеевым. Все трое, по версии следствия, могут быть причастны к подбрасыванию оружия и экстремистской литературы тольяттинскому бизнесмену с целью организации против него дела по обвинению в подготовке теракта, сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что все подозреваемые входили в ОПГ «Законовская», объединявшую, помимо уголовников, также спортсменов и представителей силовых органов. У данной группировки возникли трения с совладельцем тольяттинской компании «МСА Строй» Магомедом Шишхановым. Для его дискредитации в офис компании было подброшено оружие, включая гранатомет. После этого в помещение пришла полиция с проверкой, бизнесмен был задержан и на основании найденных улик был обвинен в подготовке теракта. Сам предприниматель обратился в ФСБ с заявлением, что дело сфабриковано.

Как отмечает издание со ссылкой на свои источники, ожидается, что следом за Соколовым арестован будет и ряд высокопоставленных руководителей региональных силовых структур. В настоящее время ФСБ проводит большую проверку всех правоохранительных подразделений области с целью установления полного списка участников ОПГ.

Виктор Жуков
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