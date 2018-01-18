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18 января 2018
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Главные новости Ямала
12:29  18 января 2018 2

На Ямале открыли штаб Путина: «Работа у нас несложная»

Открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Екатеринбург, сильный президент сильная россия, штаб владимира путина
Штаб Путина заработал в СалехардеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В Салехарде открылся избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. Возглавили штаб два человека. Это член Союза журналистов России, заместитель председателя Общественной палаты ЯНАО Юрий Кукевич и председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Оленевод» из Белоярска Максим Лаптандер. Оба недавно вошли в число доверенных лиц Путина.

Интересно, что открытие прошло без пафоса и публичных мероприятий. Информация о нем появилась в городских пабликах от анонимных источников в соцсетях. Один из председателей штаба Юрий Кукевич рассказал «URA.RU», что всего в составе штаба 15 человек. Все общественники и активисты. Каждый отвечает за работу в определенном направлении.

«Работа у нас не сложная, в отличие от штабов других кандидатов. Наш кандидат не нуждается в повышении узнаваемости. На Ямале ему традиционно высказывают большую поддержку», — отметил Юрий Кукевич.

Тем не менее штаб планирует принимать активное участие в избирательной компании, проводить консультации для населения и брифинги для СМИ.

Вячеслав Егоров
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