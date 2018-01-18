В Салехарде открылся избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. Возглавили штаб два человека. Это член Союза журналистов России, заместитель председателя Общественной палаты ЯНАО Юрий Кукевич и председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Оленевод» из Белоярска Максим Лаптандер. Оба недавно вошли в число доверенных лиц Путина.
Интересно, что открытие прошло без пафоса и публичных мероприятий. Информация о нем появилась в городских пабликах от анонимных источников в соцсетях. Один из председателей штаба Юрий Кукевич рассказал «URA.RU», что всего в составе штаба 15 человек. Все общественники и активисты. Каждый отвечает за работу в определенном направлении.
«Работа у нас не сложная, в отличие от штабов других кандидатов. Наш кандидат не нуждается в повышении узнаваемости. На Ямале ему традиционно высказывают большую поддержку», — отметил Юрий Кукевич.
Тем не менее штаб планирует принимать активное участие в избирательной компании, проводить консультации для населения и брифинги для СМИ.