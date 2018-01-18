15:49 18 января 2018 1

Проститутка продавала 13-летнюю дочь Фото: скриншот с видео

МВД опубликовало видео, на котором 35-летняя жительница Челябинска и ее 25-летняя подруга рассказывают, как пытались продать девочку. В ролике они прямо заявляют о своем намерении.

Обе женщины сами являются проститутками, сообщают argumenti.ru. Мать готовила и дочь к этому же занятию, но предварительно хотела заработать на ней. За лишение девственности 13-летней дочери проститутка просила 1,5 млн рублей. Как ранее сообщало «URA.RU», ее задержали в московском кафе, когда она получила деньги от подставного покупателя-оперативника. Известно, что это не первая попытка челябинки продать дочь. Ранее она вела переговоры с иностранцем, но не договорилась в цене.

Отца девочки лишили родительских прав, теперь наверняка лишат и мать. Кроме того, женщине грозит срок до 10 лет колонии. «Возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего», — сообщили по этому поводу в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Видео: телеграм-канал Mash