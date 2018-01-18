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Главные новости Курганской области
17:23  18 января 2018 7

Кокорин объяснил бунт учителей из-за зарплат «человеческим фактором»

Встреча губернатора Кокорина с ветеранами города. Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин провел загородную пресс-конференцию для СМИФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Зауралья Алексей Кокорин на пресс-конференции для СМИ назвал причины недовольства учителей в Звериноголовском районе и череды громких отставок чиновников, передает корреспондент «URA.RU». По его словам, кадровые перестановки в системе образования не связаны с финансовыми нарушениями.

«Все произошло из-за того, что наблюдается недостаточная информированность в системе образования, — отметил Кокорин. — Если где-то что-то не срабатывает, это чисто человеческий фактор, что, на мой взгляд, крайне недопустимо, потому что вызывает социальное недовольство». По словам главы региона, «в прошлом году фонд заработной платы педагогов был закрыт на сто процентов». «В этом году с учетом тех задач, которые ставит президент РФ, в полном объеме предусмотрены финансовые средства для зарплаты всех работников социального блока», — добавил он.

Кокорин также напомнил, что со второго квартала года компенсации сельским учителям по расходам за коммунальные услуги будут проиндексированы на 20%.

Учителя Звериноголовского района заявили, что готовы организовать забастовку из-за снижения зарплаты и отмены льгот по оплате ЖКХ. Протестующие дважды записали видеообращение к президенту России, в которых пожаловались на невыплату стимулирующих и грозили забастовками. В результата от занимаемой должности были освобождены директор департамента образования и науки Наталья Бобкова, начальник Управления финансового обеспечения системы образования Департамента Елена Никитина и ряд районных чиновников.

Анна Бояркина
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