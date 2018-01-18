17:09 18 января 2018 0

Узнайте, как живется топ-менеджеру в следственном изоляторе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник Забайкальской железной дороги Валерий Фомин, работавший ранее в Свердловской железной дороге, обвиняемый в коммерческом подкупе и находящийся в камере СИЗО, дал большое интервью журналистам. В нем Фомин рассказывает о своей жизни «на нарах», о злобных конвойных, ужасных условия и о том, почему он ни в чем не виноват.

Интервью начальника (теперь уже бывшего) ЗабЖД опубликовало издание «Забайкальский рабочий», репортеры которого передали Фомину свои вопросы через адвоката. «Валерий Фомин ответил на них письменно на тетрадных листках, находясь в стенах читинского СИЗО», — сообщают журналисты.

По словам Фомина, находясь в СИЗО, он чувствует предвзятое отношение к себе.

«Неважно, осужден ты или нет. Для многих охранников, которые здесь работают, ты уже преступник, зэк. И они, не стесняясь, высказывают это и даже пытаются спорить, когда им делаешь замечание», — пишет железнодорожник.

Особенно его поразило низкое качество медобслуживания. «Отсутствуют действенные, реально помогающие медикаменты, — говорит Фомин. — От простуды парацетамол и аспирин по одной таблетке на день!».

Валерий Фомин пожаловался на условия содержания в СИЗО Фото: с сайта Забайкальской железной дороги

Арестованный топ-менеджер отмечает «полное отсутствие узкопрофильного медперсонала и оборудования». «В тюрьме лучше не болеть, но у меня, к сожалению, не получилось. В камере я перенес инфаркт — УЗИ показало рубец», — признается Фомин. Вода, по его словам, в камерах только холодная, а освещение — очень тусклое. «После прочтения в камере томов своего дела у меня сильно село зрение», — говорит подозреваемый в коррупции.

Свое уголовное дело он называет заказным, возникшим по воле недовольных нововведениями и «наведением порядка». «Самое главное, что мне удалось сделать в правовом плане, мною была поставлена под жесткий контроль перевозка леса в Китай, — утверждает Валерий Фомин. — До этого она осуществлялась с серьезными нарушениями. Второе. Я предпринял достаточно серьезные кадровые шаги, устранив различных непонятных „дядей“ и „тетей“, получающих большие зарплаты и не приносящих пользы компании. Как человек достаточно жесткий и принципиальный, на все просьбы вернуть людей на их „тепленькие“ места отвечал отказом».

Фомин признается, что в модернизации Забайкальской железной дороги ему очень помог опыт, приобретенный во время работы на Свердловской железной дороге, позволивший «увеличить объем перевозок на 18% и осваивать значительные объемы ремонтных работ, а это миллиарды инвестиционных средств».

«Может быть, я не сотрудничал с приближенными ранее людьми и не устанавливал разного рода дружеских отношений, а действовал жестко и только в интересах дороги. Недовольных, готовых меня подставить и устранить любыми путями, было предостаточно».

Предъявляемые ему обвинения он называет абсурдными. «Мне инкриминируют коммерческий подкуп автомашиной. Но, во-первых, у меня заработная плата позволяла купить этот автомобиль, а во-вторых, следствием установлено, что машина есть в декларации о доходах с указанием реальной стоимости, — говорит Фомин. — К тому же я часть денежных средств, потраченных на машину, получил в кредит у банка, о чем также есть соответствующие документы. Все изъятое у меня оружие принадлежит мне и сыну на законных основаниях. Об этом прямо сказал участковый, вызванный в суд для допроса».

19 октября 2016 года в кабинете Валерия Фомина прошли обыски, затем суд отправил его под стражу. По версии следствия, в 2015 году он получил от гендиректора одной из коммерческих организаций автомобиль Toyota Land Cruiser-100 стоимостью более 1,8 миллиона рублей в качестве вознаграждения за заключение договора на обслуживание в сфере транспортных услуг. Затем он якобы устроил на работу своего сына, который фактически не работал, получив за три года фиктивного трудоустройства около 5 млн руб. В 2015-16 годах, по версии следствия, Фомины (отец и сын) пять раз ездили в Монголию и Екатеринбург в поездки, не имеющие отношения работе. Во время обыска у него дома было найдено огнестрельное оружие и патроны к нему.

В Екатеринбурге Фомин работал в должности первого заместителя начальника дороги при Александре Мишарине (будущем губернаторе) и при его сменщике Владимире Супруне. В 2007 Фомин по приказу Якунина был назначен временно исполняющим начальника Свердловской железной дороги (после того, как прежний и. о. Сергей Козырев отбыл в Москву). В октябре 2011-го Фомин рассматривался как один из наиболее вероятных кандидатов на должность начальника СвЖД — он боролся за этот пост с главным инженером дороги Игорем Набойченко. В мае 2013 возглавил управление Забайкальской железной дороги.