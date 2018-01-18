В известной сети пекарен в Екатеринбурге подают какао с тараканами. ФОТО

19:01 18 января 2018 0

Клиентке подали новый напиток «Какао с тараканом» Instargam

Читательница «URA.RU» рассказала о неудачном обеде в известной сети «Поль Бейкери» в Екатеринбурге. В ее чашке с какао оказался таракан.

Сегодня днем в кофейне «Поль Бейкери» в Екатеринбурге, ул. Малышева, 64, нашу читательницу напоили какао с тараканом. Когда чашку подали, насекомого еще не было видно. После его обнаружения клиентка показала таракана сотрудникам, те извинились и вручили десерт в подарок. «Но осадочек остался. Что за антисанитария вообще! Роспотребнадзора на них нет!», — написала недовольная девушка.

В социальных сетях многие ужаснулись: «Фууууу, кошмар какой», «Мерзость». Другие удивились появлению тараканов: «Ну, говорят тараканы, они очень прям живучие животинки. Вот он и вылез откуда-то… и всех подставил!». А кто-то открыл секрет их появления: «Если после долгой заморозки кинуть таракана в кипяток, то он оттает и будет еще минуты 3-4 в кипятке плавать». На момент написания статьи комментарий в офисе «Поль Бейкери» компании «Малахит» в Екатеринбурге получить не удалось. Трубку никто не брал.

Напомним, что в Тюмени на известную сеть «Настоящая пекарня» пожаловались горожане. Как писало «URA.RU», повара там работают без перчаток, используют несвежие продукты.