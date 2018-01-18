Курган получит деньги на ремонт прогнивших труб

19:22 18 января 2018 0

В Кургане аварии на водопроводных сетях и канализации происходят каждый день Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Алексей Кокорин в ходе пресс-конференции заявил, что область готова выделить АО «Водный союз» субсидию для ремонта изношенных коммунальных сетей Кургана, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Кокорина, процент износа коммуникаций очень большой, при этом существующие убыточные для предприятия тарифы «надо было ранее повышать постепенно». Сейчас он планирует встретиться с руководством Кургана и «Водного союза», чтобы обсудить ситуацию. Напомним, у городских депутатов недавно возник спор по поводу того, кому принадлежат городские сети — городу или «Водному союзу», который взял их в аренду на 49 лет, и кто должен в них инвестировать. «Не важно, кто собственник сетей. Главное, чтобы все функционировало», — отметил Кокорин.

Администрация города Кургана вместо запланированной в 2017 году субсидии в 72 млн рублей выплатила «Водному союзу» лишь 23,5 млн рублей. При этом изначально речь шла о том, что компании необходимо 150 млн рублей, чтобы поддержать аварийные сети. Сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. Аварийные ситуации возникают каждый день, организации не хватает собственных средств, чтобы остановить износ коммуникаций.