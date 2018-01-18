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Главные новости Челябинской области
18:54  18 января 2018 3

На Южном Урале солдат-срочник погиб под гусеницами танка

Свердловский полигон., танк
Военные выясняют, как солдат мог попасть под танк (архивный снимок)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области во время занятий солдат получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным источника «URA.RU», военнослужащий попал под гусеницы боевой машины во время проведения танкового биатлона.

Как сообщили источники нашего агентства в воинской части Чебаркуля, трагедия произошла 17 января по время проведения танкового биатлона, который должен был завершиться в четверг, 18 января. «Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работает комиссия штаба военного округа», — цитирует сообщение ЦВО телеканал «РЕН ТВ».

Ранее на авиабазе «Сокол» в Пермском крае при странных обстоятельствах погиб солдат-срочник, призванный на службу из Магнитогорска. Тело солдата обнаружили 7 января в душевой. По заявлению родственников покойного, он предчувствовал беду, но в ЦВО заявили, что фактов физического насилия установлено не было. Недавно пермяки вышли на пикет с требованием расследовать гибель солдата.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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