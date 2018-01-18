На Южном Урале солдат-срочник погиб под гусеницами танка

В Челябинской области во время занятий солдат получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным источника «URA.RU», военнослужащий попал под гусеницы боевой машины во время проведения танкового биатлона.
Как сообщили источники нашего агентства в воинской части Чебаркуля, трагедия произошла 17 января по время проведения танкового биатлона, который должен был завершиться в четверг, 18 января. «Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работает комиссия штаба военного округа», — цитирует сообщение ЦВО телеканал «РЕН ТВ».
Ранее на авиабазе «Сокол» в Пермском крае при странных обстоятельствах погиб солдат-срочник, призванный на службу из Магнитогорска. Тело солдата обнаружили 7 января в душевой. По заявлению родственников покойного, он предчувствовал беду, но в ЦВО заявили, что фактов физического насилия установлено не было. Недавно пермяки вышли на пикет с требованием расследовать гибель солдата.