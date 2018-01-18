20:29 18 января 2018 5

Появление железной дороги в Ханты-Мансийске существенно разгрузит федеральные автотрассы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Продолжение Свердловской железной дороги до административного центра Югры Ханты-Мансийска обойдется не менее чем в 40 млрд рублей. Планируется, что эту сумму разделят между собой стороны, заинтересованные в ее создании. Таковы предварительные параметры проекта, который сейчас обсуждают власти автономного округа и руководство «РЖД», сообщил «URA.RU» в четверг, 18 января, источник, знакомый с ходом переговоров.

«Сейчас ведутся работы по обоснованию строительства, расчеты. В дальнейшем — озвучат точную цифру», — комментирует собеседник агентства. Он также отмечает, что предварительно протяженность железнодорожной ветки составит 200 километров.

В стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года предусмотрено, что Ханты-Мансийск будет включен в систему Свердловской железной дороги начиная с южного направления. Нужное ответвление должно быть построено в районе станции Салым. Однако инсайдеры отмечают, что также рассматривается северный вариант — продолжение ветки от Приобья. В таком виде железная дорога свяжет Ханты-Мансийск напрямую с Екатеринбургом, минуя Тюмень. Так или иначе, в будущем линии появятся с обоих направлений, образовав кольцо.

Появление железной дороги в Ханты-Мансийске, как уже сообщало «URA.RU», окажет существенное влияние на экономическую ситуацию в городе. Сегодня подавляющее большинство грузов (в том числе продукты) доставляется сюда посредством автомобильного транспорта, что сказывается на цене. Однако источники агентства в правоохранительных органах считают, что строительство ветки также неизбежно вызовет ухудшение криминогенной ситуации.

В РЖД договоренности, достигнутые между губернатором Натальей Комаровой и главой компании Олегом Белозеровым, не комментируют. В департаменте общественных и внешних связей Югры попросили направить официальный информационный запрос.