22:15 18 января 2018 0

До этого назначения Александр Антюфеев возглавлял военную прокуратуру Балтийского флота Фото: Департамент информполитики свердловского губернатора

В четверг, 18 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с новым военным прокурором Центрального военного округа Александром Антюфеевым, назначенным на эту должность в конце 2017 года. Об этом «URA.RU» сообщили в Департаменте информационной политики свердловского губернатора.

Главе региона его представил заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Пономарев, который рассказал, что до этого назначения Антюфеев возглавлял военную прокуратуру Балтийского флота (под кителем у прокурора была видна тельняшка). Также Пономарев сообщил, что предыдущий военный прокурор ЦВО Евгений Иванов назначен первым заместителем главного военного прокурора России.

Губернатор Евгений Куйвашев в ответ отметил, что областные власти сотрудничают с Центральным военным округом по многим направлениям. «От того, насколько хорошо чувствует себя армия, во многом зависит социально-экономическое положение нашего региона», — подчеркнул губернатор.

Ранее «URA.RU» сообщало, что сегодня же свердловскому губернатору представили нового командующими Росгвардией в Уральском федеральном округе — им стал генерал-лейтенант Александр Попов.