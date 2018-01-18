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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Свердловской области
21:22  18 января 2018 0

Прогноз «URA.RU» сбылся: на Урале — новый командующий Росгвардией. ФОТО

Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, колонна, спецназ, марш, внутренние войска, росгвардия, национальная гвардия, оцепление, силовики, омон, каски, шлемы, броня
Сегодня его представили губернаторуФото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии. Об этом «URA.RU» сообщили в Департаменте информационной политики свердловского губернатора. Эту должность, как и мы и прогнозировали, занял генерал-лейтенант Александр Попов.

Губернатора с новым командующим познакомил его заместитель — генерал-полковник Олег Борукаев. «Александр Анатольевич (Попов) регион знает, и он прошел через те должности, которые подготовили его к командованию Уральским округом, — охарактеризовал своего нового руководителя Борукаев. — Игоря Дмитриевича (Голлоева) мы с вашего разрешения забираем на работу с бОльшим объемом. Благодарны вам за участие в его в становлении как руководителя высокого уровня». Голлоев, в свою очередь, поблагодарил главу региона за совместную работу.

Действующий руководитель Росгвардии в УрФО генерал-лейтенант Игорь Голлоев, все по той же информации, уедет на повышение в Москву. Он был назначен командующим Уральским округом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 13 октября 2016 года. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), напомним, была создана в апреле 2016 года. В нее вошли соединения внутренних войск, отряды ОМОН, СОБР, спецназа, а также подразделения вневедомственной охраны полиции.

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Нового командующего Росгвардией на Урале представили губернатору Куйвашеву Фото: Департамент информационной политики свердловского губернатора

Андрей Гусельников
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