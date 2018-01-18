22:34 18 января 2018 3

Телебашня была самым значимым и амбициозным проектом советской власти в Свердловске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строитель телебашни в Екатеринбурге 75-летний Вальтер Рейнгольд считает, что ее нужно снести, потому что ценности башня не представляет. Об этом, а также о том, как строилась телебашня, он рассказал порталу The Village.

Рейнгольд сообщил, что до сих пор живет со своей семьей в доме, который получил в наследство от работы на телебашне. Он приехал из Казахстана в Свердловск, когда башня была высотой всего 20 метров. Рейнгольд работал прорабом. В 1983 году трудились две бригады по восемь человек с утра до вечера, а потом и круглосуточно. Итогом стал 200-метровый ствол, который был построен всего за полгода. «Когда мы ее [башню] сдали, даже и не думали, что все так закончится. Помню, были какие-то проблемы с кранами, которые должны были устанавливать шпиль. А потом началась перестройка, и все полетело в тартарары. Башня оказалась никому не нужна», — вспомнил строитель.

Один из символов Екатеринбурга скоро пропадет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вальтер не может однозначно определиться, что делать с башней. Он говорит, что «внутри екает, когда думает, что ее не станет». Но, по мнению строителя, «для народного хозяйства она уже не нужна». «Я горжусь, что строил ее, но мне больно, когда я вижу этот мертвый памятник», — пояснил Рейнгольд.

Телебашню должны снести до старта Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Осенью 2016 года власти приняли решение о приватизации телебашни. В случае ее продажи бюджет получил бы более 650 млн рублей, однако в апреле 2017 года башню и участок под ней решили передать под строительство ледового дворца УГМК.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в январе 2018 года заявил, что власти региона долгое время пытались найти применение недостроенной башне. Глава региона отметил, что вышка стала «символом городской бесхозяйственности» и ее сохранение не имеет смысла.