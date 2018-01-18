23:05 18 января 2018 0

Нападавший увлекался компьютерными играми Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Отец одного из нападавших на учеников в пермской школе №127 рассказал о характере сына и его увлечениях. Он отметил, что ребенок рост нормальным, добрым, без каких-либо отклонений.

По словам мужчины он давно развелся с матерью своего сына и редко виделся с ним. «Я ушел из семьи десять лет назад. Вначале встречался с сыном. Но четыре года назад бывшая жена окончательно запретила мне его видеть. Я вначале пытался с ним связываться. Но потом и сын как-то перестал идти на контакт. И все — мы больше не виделись», — цитирует родителя подростка RT.

Мужчина заявил, что удивлен поступком сына. По его словам, в их семье не было злых людей. «И я сам человек добрый, и старший сын у нас вырос хорошим человеком. А здесь все так произошло. У меня просто в голове не укладывается. Что могло так повлиять на него? Я даже не знаю», — добавил отец. При этом родитель отметил, что подросток испытывал пристрастие к компьютерным играм.

Кровавая поножовщина произошла 15 января. Двое молодых людей напали на учеников младших классов и учительницу с ножами, основной удар пришелся на педагога. После нападения подростки попытались уйти из жизни, но не смогли довести начатое до конца. В настоящее время школа возобновила работу, передавало «URA.RU». В учреждении введен специальный режим. Детям разрешили посещать уроки по своему состоянию и желанию.