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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Пермского края
23:05  18 января 2018 0

Отец зачинщика пермской поножовщины назвал сына «добрым ребенком без отклонений»

RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, компьютерная игра, танк, симулятор, игроман
Нападавший увлекался компьютерными играмиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Отец одного из нападавших на учеников в пермской школе №127 рассказал о характере сына и его увлечениях. Он отметил, что ребенок рост нормальным, добрым, без каких-либо отклонений.

По словам мужчины он давно развелся с матерью своего сына и редко виделся с ним. «Я ушел из семьи десять лет назад. Вначале встречался с сыном. Но четыре года назад бывшая жена окончательно запретила мне его видеть. Я вначале пытался с ним связываться. Но потом и сын как-то перестал идти на контакт. И все — мы больше не виделись», — цитирует родителя подростка RT.

Мужчина заявил, что удивлен поступком сына. По его словам, в их семье не было злых людей. «И я сам человек добрый, и старший сын у нас вырос хорошим человеком. А здесь все так произошло. У меня просто в голове не укладывается. Что могло так повлиять на него? Я даже не знаю», — добавил отец. При этом родитель отметил, что подросток испытывал пристрастие к компьютерным играм.

Кровавая поножовщина произошла 15 января. Двое молодых людей напали на учеников младших классов и учительницу с ножами, основной удар пришелся на педагога. После нападения подростки попытались уйти из жизни, но не смогли довести начатое до конца. В настоящее время школа возобновила работу, передавало «URA.RU». В учреждении введен специальный режим. Детям разрешили посещать уроки по своему состоянию и желанию.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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