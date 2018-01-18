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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Пермского края
09:58  18 января 2018 0

В Перми после нападения на детей вновь заработала школа. ФОТО

Спустя три дня дети вернулись на урокиФото: Стефан Савелли © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Пермская школа, в которой произошла страшная поножовщина, снова открылась. Как передает корреспондент «URA.RU» занятия идут в обычном режиме, но меры безопасности усилены.

В четверг, 18 января, возобновились занятия в школе №127 в Мотовилихинском районе, где утром 15 января двое подростков совершили нападение на 4 Б класс и устроили поножовщину. Учреждение работает в штатном режиме.

Территорию чистят от снега, здесь же проходит урок физкультуры — учащиеся катаются на лыжах вокруг здания. Сотрудников полиции вокруг нет, с территории никого не выгоняют. Несмотря на то, что министр образования РФ Ольга Васильева высоко оценила систему безопасности школы, усиление мер очевидно: на входе всех входящих встречают два охранника — двое мужчин крепкого телосложения. Ранее сообщалось, что в момент нападения безопасность в школе обеспечивала лишь женщина-охранник. Заработали ли в школе камеры видеонаблюдения — неизвестно.

Статья по теме
Как поножовщина пермских подростков превратилась в захват заложников

Папа ученика пятого класса в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметил, что детям не страшно возвращаться в школу: «Они уже соскучились по товарищам. Родители в основном тоже страха не испытывают. Хотя пока не все отпустили детей на занятия. Ну, и все надеются на выздоровление учительницы — это очень хороший педагог и человек». Вечером в школе состоятся родительские собрания.

В результате поножовщины 15 января пострадали 15 человек. Восемь школьников остаются в краевой детской больнице, одного ребенка направили на обследование в Москву. Педагог, защитивший детей, после операции находится в городской клинической больнице №4, в сознании (врачи говорят о положительной динамике). Подростки переведены в отделение сосудистой хирургии.

Нападавшим предъявлено обвинение в покушении на убийство по предварительному сговору. Они находятся под стражей, после выписки из больницы их переведут в СИЗО. Уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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