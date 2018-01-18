{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
23:35  18 января 2018 6

«МК» узнал, что Грудинин зарабатывает совсем не на клубнике. Чтобы статья вышла — пользователи соцсетей обратились к главреду

Пресс-конференция кандидата в президенты Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
Грудинин оказался не готов к такому вниманию прессыФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Сегодня «Московский комсомолец» раскрыл схему продаж земель в Московской области, принадлежавших кандидату в президенты РФ, бизнесмену Павлу Грудинину. Участки продавались через компанию «ТТ Девелопмент», акционерами которой являются сам Грудинин, его сын, а также исполнительный директор «Совхоза имени Ленина» Александр Федоров и сын гендиректора компании Владимир Свиридовский.

Сама тема для материала возникла на пресс-конференции Грудинина и лидера КПРФ Геннадию Зюганова. Спикеры много раз повторяли выражение «оазис социализма». Кандидат в президенты заявил, что заработал свой первоначальный капитал на продаже земли в Московской области, что является рентабельным бизнесом. Официально земля продавалась по очень заниженной стоимости, а разница между формальной и реальной ценой шла кэшем.

Грудинину задали вопрос о продаже земли, на которой потом появились «Вегас», «Твой дом» и другие торговые центры. На этих сделках ЗАО «Совхоз имени Ленина» заработал порядка 730 млн рублей. «Эти деньги мы вложили в бесплатные квартиры нашим работникам, в модернизацию производств. Поэтому деньги, которые мы получили от тех земель, которые нельзя было использовать для сельхозпроизводства, все пошли в дело», — сказал Грудинин журналистам. Также он подтвердил, что участок, купленный IKEA в Московском регионе, принадлежал фирме «ТТ Девелопмент» — дочерней структуре совхоза.

СМИ выяснили, куда Грудинин мог перепрятать 7,5 млрд рублей

В публикации «МК» автор Георгий Янс ссылается на бухгалтерскую отчетность «ТТ Девелопмент» за 2016 год, согласно которой доходы от продажи этого участка составили почти 1,6 млрд рублей. Здесь видна разница: 730 млн рублей за несколько участков большей площади и 1,6 млрд за один участок меньшей площади.

«Московский комсомолец» обращает внимание на список акционеров «ТТ Девелопмент». Совхоз был одним из учредителей, акционерами являются сам Грудинин, его сын Антон Грудинин, а также Александр Федоров (исполнительный директор «совхоза») и Владимир Свиридовский (сын генерального директора «ТТ Девелопмент»). Когда в 2008 году фирму учреждали, 18 гектаров земли стали взносом в уставный капитал со стороны ЗАО «Совхоз им. Ленина». Доля «совхоза» в номинальной стоимости «ТТ Девелопмент» за внесенные 18 гектаров составила 29,3 миллиона рублей. Именно часть этих 18 га и была продана за 1,6 млрд рублей.

Согласно данным базы СПАРК, в 2016 году акционеры «ТТ Девелопмент» оба Грудининых, Федоров и Свиридовский получили по 37 миллионов рублей каждый в качестве «выплат в виде подарков».

Интересно, что материал в «МК» появился не сразу: изначально он был опубликован постоянным автором «Московского комсомольца» Георгием Янсом в издании «Одинцово.инфо». Внимание на отсутствие в «МК» материала постоянного автора с важного мероприятие обратила Максим Кононенко Марина Юденич. «Что логично наводит нас на мысль, что в самом МК у Георгий Янса это опубликовать не получилось. И тут у нас возникают вопросы. А ну как Грудинин проплатил МК блок на негативную информацию? Павел Николаевич, вы можете как-то пояснить ситуацию?», — написали пользователи соцсетей на личной странице главреда «МК» Павла Гусева. Сегодня вечером статья появилась и в «Московском комсомольце».

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров