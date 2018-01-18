23:35 18 января 2018 6

Грудинин оказался не готов к такому вниманию прессы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сегодня «Московский комсомолец» раскрыл схему продаж земель в Московской области, принадлежавших кандидату в президенты РФ, бизнесмену Павлу Грудинину. Участки продавались через компанию «ТТ Девелопмент», акционерами которой являются сам Грудинин, его сын, а также исполнительный директор «Совхоза имени Ленина» Александр Федоров и сын гендиректора компании Владимир Свиридовский.

Сама тема для материала возникла на пресс-конференции Грудинина и лидера КПРФ Геннадию Зюганова. Спикеры много раз повторяли выражение «оазис социализма». Кандидат в президенты заявил, что заработал свой первоначальный капитал на продаже земли в Московской области, что является рентабельным бизнесом. Официально земля продавалась по очень заниженной стоимости, а разница между формальной и реальной ценой шла кэшем.

Грудинину задали вопрос о продаже земли, на которой потом появились «Вегас», «Твой дом» и другие торговые центры. На этих сделках ЗАО «Совхоз имени Ленина» заработал порядка 730 млн рублей. «Эти деньги мы вложили в бесплатные квартиры нашим работникам, в модернизацию производств. Поэтому деньги, которые мы получили от тех земель, которые нельзя было использовать для сельхозпроизводства, все пошли в дело», — сказал Грудинин журналистам. Также он подтвердил, что участок, купленный IKEA в Московском регионе, принадлежал фирме «ТТ Девелопмент» — дочерней структуре совхоза.

В публикации «МК» автор Георгий Янс ссылается на бухгалтерскую отчетность «ТТ Девелопмент» за 2016 год, согласно которой доходы от продажи этого участка составили почти 1,6 млрд рублей. Здесь видна разница: 730 млн рублей за несколько участков большей площади и 1,6 млрд за один участок меньшей площади.

«Московский комсомолец» обращает внимание на список акционеров «ТТ Девелопмент». Совхоз был одним из учредителей, акционерами являются сам Грудинин, его сын Антон Грудинин, а также Александр Федоров (исполнительный директор «совхоза») и Владимир Свиридовский (сын генерального директора «ТТ Девелопмент»). Когда в 2008 году фирму учреждали, 18 гектаров земли стали взносом в уставный капитал со стороны ЗАО «Совхоз им. Ленина». Доля «совхоза» в номинальной стоимости «ТТ Девелопмент» за внесенные 18 гектаров составила 29,3 миллиона рублей. Именно часть этих 18 га и была продана за 1,6 млрд рублей.

Согласно данным базы СПАРК, в 2016 году акционеры «ТТ Девелопмент» оба Грудининых, Федоров и Свиридовский получили по 37 миллионов рублей каждый в качестве «выплат в виде подарков».

Интересно, что материал в «МК» появился не сразу: изначально он был опубликован постоянным автором «Московского комсомольца» Георгием Янсом в издании «Одинцово.инфо». Внимание на отсутствие в «МК» материала постоянного автора с важного мероприятие обратила Максим Кононенко Марина Юденич. «Что логично наводит нас на мысль, что в самом МК у Георгий Янса это опубликовать не получилось. И тут у нас возникают вопросы. А ну как Грудинин проплатил МК блок на негативную информацию? Павел Николаевич, вы можете как-то пояснить ситуацию?», — написали пользователи соцсетей на личной странице главреда «МК» Павла Гусева. Сегодня вечером статья появилась и в «Московском комсомольце».