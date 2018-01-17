17:17 17 января 2018 0

Согласно ценным бумагам, хранящимся в европейском банке, Грудинин является миллиардером Фото: Владимир Андреев © URA.RU

История с иностранными счетами и ценными бумагами в европейских банках, о которых забыл «крепкий хозяйственник», кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин, обрастает новыми подробностями. И хотя сам кандидат просит не «лезть в его жизнь» и тщательно скрывает свои связи с зарубежными кредитными организациями, журналистам удалось выяснить, услугами какой «прачечной» для денег воспользовался Грудинин, и какие суммы фигурируют в его активах.

Грудинин, по данным ЦИК, изначально «забыл» рассказать о счетах в иностранных банках на 37 млн рублей. Сам он тему своего богатства тщательно обходит. На пресс-конференции кандидат в президенты заявил журналистам, что те ничего не понимают в экономике. Life.ru удалось выяснить, что деньги Грудинин хранил не только на вкладах, но и владел солидным капиталом в виде счетов, еврооблигаций, структурных нот и опционов, размещенных в Лихтенштейне в Landesbank.

Так, в банке у него находилось порядка 200 структурированных нот (ценная бумага с плавающей доходностью). Рыночная стоимость одной составляет 12 707 981,8 рубля, что в сумме дает чуть больше 2,541 млрд рублей. Также у Грудинина имелось 200 еврооблигаций, рыночная стоимость каждой — 12 477 838,20 рубля (2,5 млрд рублей). Еще он владел 200 опционами по 11 716 280 рублей. Журналисты делают вывод, что сумма активов, внезапно «всплывшая» в австрийском филиале Liechtensteinische Landesbank, составляет больше 7,5 млрд рублей.

В декларации, поданной Грудининым в ЦИК, указаны, в частности, еврооблигации в количестве 200 штук. Но его заявление о том, что на рынке еврооблигаций отсутствуют облигации стоимостью 200 тысяч долларов, не соответствует действительности. В России именно такие бумаги и выпускают.

Грудинин не раз заявлял, что деньги на зарубежных счетах предназначены для лечения близких родственников. Однако быстро обналичить ценные бумаги при оплате медицинских услуг он бы вряд ли смог.

Еще один странный факт: выдвигаясь на муниципальные выборы в 2016 году Грудинин в декларации не указывал никаких иностранных счетов и активов. Он попросту обманул избирком, или же счета были открыты уже после выборов. В интервью изданию BFM Грудинин приводит фантастические версии появления счетов в австрийском банке — якобы они были открыты без его ведома и подписи. Однако ни один европейский банк не пойдет на такой шаг. Также в одном из последних интервью он признался, что получает хорошие доходы и выводит их за рубеж, где копит деньги на старость, не доверяя пенсионной системе в России. «Пенсионный фонд наш, вы знаете, в каком состоянии, и поэтому ты, конечно, должен, особенно в моем возрасте, а что же будет потом, когда ты, как сам говоришь, должен будешь уйти из своего хозяйства. И ты думаешь, куда положить эти деньги: в банку с хорошо притертой крышкой — так это же нарушение. В наш банк вплоть до Сбербанка? Вы никаких гарантий не получаете», — сетовал Грудинин. Но в интервью Владимиру Соловьеву он заявлял, что деньги хранит только в России.

Банк Liechtensteinische Landesbank, в котором Грудинин хранил деньги и ценные бумаги, фактически является классической отмывочной конторой, которая помогает состоятельным европейцам и американцам уходить от налогообложения. В 2013 году банк фигурировал в большом скандале и обвинялся Налоговой службой США. И если Landesbank тесно сотрудничал с госорганами Соединенных Штатов, которые с 2013 года имеют полный доступ к клиентской базе, возможно, у них есть данные об операциях и средствах кандидата в президенты Павла Грудинина. Американцы, скорее всего, знают, куда и на кого переведены миллионы-миллиарды кандидата в президенты, делают выводы журналисты.

В связи с этим становится понятен загадочный отъезд кандидата в президенты от КПРФ на отдых в Европу в «компании друзей» без точного указания места в преддверии новогодних праздников. «Все дело в том, что он больше катался между банками, нежели по склонам Альп», — рассказывает источник издания.