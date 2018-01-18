23:12 18 января 2018 1

Югорские «фронтовики» создают прецедент — неугодных активистов лишат доступа к публичным выступлениям под флагом ОНФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В югорском отделении ОНФ начинается глобальная чистка. Об этом «URA.RU» сообщили источники в Общероссийском народном фронте. По версии инсайдеров в регионе сложилась серьезная проблема, связанная с тем, что в окружном отделении ОНФ слишком много оппозиционных, либо связанных с оппозиционными партиями людей, которые прикрываются статусом «эксперт Общероссийского народного фронта».

«Вот Антон Пантин, который позиционирует себя, как эксперт ОНФ, пишет в соцсетях, что Комарова уйдет в отставку. Это он как член движения пишет? В Сургуте и Сургутском районе эксперты ОНФ критикуют местные и окружные власти, а в роли комментаторов члены ЛДПР, которые называют себя общественниками. „Фронтовики“ пиарят оппозицию? И такие вопросы почти в каждом городе», — говорит собеседник, знакомый с ситуацией.

Лариса Белоцерковцева теперь не просто лидер ОНФ в Югре, но официальный представитель Владимира Путина Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Другой источник считает, что наведение порядка руководство Общероссийского фронта в ХМАО начинает из-за предстоящих президентских выборов, в которых один из лидеров движения в Югре занимает важные должности. Так, сопредседатель отделения фронта в ХМАО Лариса Белоцерковцева стала доверенным лицом Владимира Путина и сопредседателем его регионального предвыборного штаба. Инсайдер считает, что чистка нужна для нивелирования репутационных рисков, связанных с возможной критикой активистов движения не только муниципальных и окружных, но и федеральных властей.

По словам источника, решение о чистке было принято еще в декабре 2017 года, а сейчас решается вопрос, кто и как будет ее проводить. По предварительным данным, в ключевых муниципалитетах будут определены ответственные координаторы из числа штаба окружного отделения ОНФ, которые и займутся наведением порядка.

Инсайдер говорит, например, что таким координатором в Сургуте и Сургутском районе может стать член штаба ОНФ по ХМАО Рустем Юсупов. Сам Юсупов допускает, что ряд экспертов фронта могут использовать движение для достижения собственных целей. «Но я за руку никого не ловил. Я вот член „Единой России“, но интересы партии здесь не преследую, разделяю партийное и общественное. Вообще у нас работу и активистов, и координаторов регулирует окружной штаб, поэтому вопрос о какой-то чистке — это к ним», — прокомментировал Юсупов.

Источник в окружном отделении ОНФ добавляет, что чистка будет проводиться «бескровным» методом. «Не думаю, что будут приниматься решения о лишении кого-то статуса эксперта ОНФ — таких прецедентов не было еще. Просто их не будут привлекать к мероприятиям, соответственно они потеряют доступ к публичным площадкам именно в таком статусе. Говоря другими словами, экспертами ОНФ они останутся только в списках», — считает инсайдер.

В югорском ОНФ уверяют, что такое понятие как «чистка» в организации в принципе не используют. «Фронтовики» позиционируют себя как народное движение, поэтому и возникают вопросы к качеству экспертов. «Чистки как таковой быть не может — она неправомочна. Мы не имеем права никому отказать, и не имеем права никого выгнать, у нас нет партбилета, мы принимаем всех подряд. Со справкой из психбольницы придет человек — и его возьмем. Может мониторинг пойдет делать, там, где здоровья хватит», — рассказала представитель окружного штаба ОНФ Татьяна Терехина.

По данным «фронтовиков», статусом экспертов ОНФ в ХМАО пользуется порядка 600 человек. Сколько из них активно принимает участие в мероприятия Общероссийского народного фронта, на момент публикации в штабе движения уточнить не смогли. Лариса Белоцерковцева на звонки корреспондента агентства не ответила.