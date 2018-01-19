{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
02:38  19 января 2018 0

Составлен рейтинг 100 любимых зрителями кинофильмов всех времен

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, кино, хлопушка для кино
Помимо культовых фильмов, в список попали и современные картиныФото: depositphotos.com © URA.RU

Издание Indie Wire опубликовало рейтинг 100 любимых кинокартин всех времен во версии зрителей на начало 2018 года. Данный список свидетельствует о том, что в числе лидеров наравне с общепризнанной киноклассикой соседствуют фильмы последних лет.

На первом месте оказалась знаменитая сказка 1939 года «Волшебник страны Оз». Вторую строчку заняла культовая картина Орсона Уэллса 1941 года «Гражданин Кейн». Третье место досталось комедийному хоррору Джордана Пила «Прочь», который вышел на экраны в прошлом году. На четвертой позиции разместился детектив 1949 года «Третий человек» и замыкает пятерку постапокалиптический экшен 2015 года «Безумный Макс: Дорога ярости».

Помимо этого, в первую десятку из современных кинолент также вошел пиксаровский мультфильм «Головомка». Следующая картина, снятая в XXI веке, оказалась на двенадцатом месте — ей стала драма «Лунный свет», завоевавшая «Оскар» в категории «Лучший фильм» в 2017 году, передает «Ридус».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров