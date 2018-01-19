02:38 19 января 2018 0

Помимо культовых фильмов, в список попали и современные картины Фото: depositphotos.com © URA.RU

Издание Indie Wire опубликовало рейтинг 100 любимых кинокартин всех времен во версии зрителей на начало 2018 года. Данный список свидетельствует о том, что в числе лидеров наравне с общепризнанной киноклассикой соседствуют фильмы последних лет.

На первом месте оказалась знаменитая сказка 1939 года «Волшебник страны Оз». Вторую строчку заняла культовая картина Орсона Уэллса 1941 года «Гражданин Кейн». Третье место досталось комедийному хоррору Джордана Пила «Прочь», который вышел на экраны в прошлом году. На четвертой позиции разместился детектив 1949 года «Третий человек» и замыкает пятерку постапокалиптический экшен 2015 года «Безумный Макс: Дорога ярости».

Помимо этого, в первую десятку из современных кинолент также вошел пиксаровский мультфильм «Головомка». Следующая картина, снятая в XXI веке, оказалась на двенадцатом месте — ей стала драма «Лунный свет», завоевавшая «Оскар» в категории «Лучший фильм» в 2017 году, передает «Ридус».