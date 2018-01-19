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19 января 2018
15:35  19 января 2018 0

Медведев попросил у монархиста Бакова гражданство Романовской Империи. «Ждем фото!»

15-й день рождения газеты
Антон Алексеевич «всегда рад», особенно по пятницам!Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Глава российской монархической партии Антон Баков получил письмо от человека, назвавшегося Дмитрием Медведевым, с просьбой предоставить ему гражданство Романовской империи. Об этом сообщил лидер монархистов, выложив скан переписки на своей странице в Facebook.

«Я заинтересован в получении гражданство «Суверенного Государства Романовская Империя». Как можно получить гражданство, бесплатная ли эта процедура? — интересуется человек, написавший с адреса d-medvedev@yandex.ru. — Что требуется от меня? Выдается ли мне на руки какой-либо документ, подтверждающий гражданство Романовской империи?

«Я бы ответил, что процедура — платная, но есть акция „Приведи друга“ — получишь скидку 50%, — написал под постом один из комментаторов. — Или все 100, если этот друг — Putin Vova». Сам монархист Баков заявил «URA.RU», что будет рад дать гражданство господину Медведеву. «Конечно, примем. Мы ему ответили и теперь ждем от него фотографию, — рассказал агентству Антон Баков. — Ждем с ужасом: а тот ли это Дмитрий? Мы-то надеялись, что тот, а вдруг другой?»

При этом монархист заметил, что его Романовская Империя будет рада видеть своими гражданами всех — не только избранных. «Я вообще очень радостный человек, особенно по пятницам», — признался агентству Баков.

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Между тем эксперты склонны весьма скептично относиться к новостям, которые возникают вокруг монархиста Бакова, объявившего о своем желании баллотироваться в президенты России и которого в упор не замечают федеральные СМИ. «Скорее всего, это [новость про Медведева] была попытка привлечь к себе внимание, — говорит Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. — И воспринимать это надо просто как шутку. Не думаю, что это письмо он написал сам, но у него там много товарищей — любителей фейков. Думаю, подобного рода фейков будет вброшено еще немало».

По мнению политолога, каких-то реальных шансов у Бакова на предстоящих выборах нет. «Особенно, учитывая, что на те вопросы, которые ему задавались, до сих пор нет ответа, например, собрал ли он средства на свой избирательный счет? Он опубликовал реквизиты, но сколько денег на этом счете, непонятно», — говорит Гагарин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на лидера российских монархистов Антона Бакова, который является также кандидатом в президенты РФ, готовится покушение: известный в Екатеринбурге либерал Михаил Никитин пригрозил ему расправой, пообещав, что Баков» «сдохнет на коле», однако Баков отказался подавать в полицию заявление на человека, который ему угрожает.

Андрей Гусельников
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