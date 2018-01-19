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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Челябинской области
14:57  19 января 2018 0

В Челябинске поймали уголовника, сбежавшего из полицейской машины

Разбойника поймали меньше чем за суткиФото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали 36-летнего Сергея Меркулова, который сбежал во время доставки к месту следственного эксперимента. Ранее он был арестован за совершение разбоя.

«Действительно, беглец задержан. Подробности будут чуть позже», — подтвердила информацию «URA.RU» Ольга Штерк, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области. Стало известно, что беглеца поймали в Курчатовском районе города, Челябинск он покинуть не сумел.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Меркулов сбежал 18 января при выезде на следственный эксперимент. По пути он выбил в полицейском УАЗе дверь и выпрыгнул. По словам очевидцев, полицейские не сразу заметили побег, остановились лишь через 200 метров и устроили безуспешную погоню.

Целые сутки силовики искали беглеца. Большие пробки образовались на выезде из города, так как проверялись все машины, даже с номерами серии ООО, которые устанавливают на автомобилях чиновников.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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