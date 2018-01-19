В Челябинске поймали уголовника, сбежавшего из полицейской машины

В Челябинске полицейские задержали 36-летнего Сергея Меркулова, который сбежал во время доставки к месту следственного эксперимента. Ранее он был арестован за совершение разбоя.
«Действительно, беглец задержан. Подробности будут чуть позже», — подтвердила информацию «URA.RU» Ольга Штерк, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области. Стало известно, что беглеца поймали в Курчатовском районе города, Челябинск он покинуть не сумел.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Меркулов сбежал 18 января при выезде на следственный эксперимент. По пути он выбил в полицейском УАЗе дверь и выпрыгнул. По словам очевидцев, полицейские не сразу заметили побег, остановились лишь через 200 метров и устроили безуспешную погоню.
Целые сутки силовики искали беглеца. Большие пробки образовались на выезде из города, так как проверялись все машины, даже с номерами серии ООО, которые устанавливают на автомобилях чиновников.