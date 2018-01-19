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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
17:26  19 января 2018 0

Из-за крещенских холодов курганцев вывел к купелям только пример президента. ФОТО

Крещенские купания. Курган, крещенские купания
К 15 часам в купели окунулись больше трех тысяч человекФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Лишь к середине пятницы, 19 января, курганцы потянулись к оборудованным на пляже «Бабьи пески» крещенским купелям. С утра из-за сильных холодов там появлялись лишь самые смелые желающие окунуться, передает передает корреспондент «URA.RU». Одним из факторов, побудивших жителей Зауралья погрузиться в ледяную воду, стал, по их словам, личный пример президента России.

Картина оживилась лишь после полудня: к этому времени по данным МЧС в купелях побывало более 500 горожан. Освящение купели прошло около 12 часов, после чего к проруби ринулись пожилые жительницы города с бутылками для воды. Бабушки прихватили с собой даже кружки. У купелей образовались небольшие очереди: курганцы окунались целыми семья с детьми под присмотром спасателей и городских служб. Заходить и выходить из воды людям помогают волонтеры и студенты-спасатели.

Среди желающих окунуться оказался председатель комитета регионального отделения партии «Патриоты России» Александр Самойлов. «Не успел до президента, он уже искупался с утра, — признался он корреспонденту „URA.RU“, — Настроение хорошее, будем ждать только положительного в этом году. Патриоты должны быть с народом, не отставать и не опережать». Другие горожане также оживленно обсуждали омовение Владимира Путина в купели на озере Селигер, отмечая, что для некоторых он стал примером.

В этом году по всей области открыто более 50 купелей. По данным МЧС на 15 часов омовение в них совершили более трех тысяч зауральцев. Безопасность крещенских купаний обеспечивают более 500 человек и 100 единиц техники, на водоемах дежурят медицинские работники и сотрудники полиции. Купели будут работать до 22-23 часов. Ранее о своем желании совершить омовение заявил губернатор области Алексей Кокорин. Также курганские братья-депутаты превратили рождественское омовение в международный праздник в Частоозерье.

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С утра к купелям в Кургане подходили редкие желающие совершить омовение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Анна Бояркина
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