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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
12:18  19 января 2018 6

Курганские братья-депутаты превратили рождественское омовение в международный праздник. ФОТО

Александр Ильтяков каждый год окунается в ледяную водуФото: Ян Мосин

В селе Частоозерское Курганской области на празднование Крещения приехали гости не только из соседних регионов, но из Казахстана, сообщили «URA.RU» участники мероприятия. Депутат Госдумы Александр Ильтяков и его брат Дмитрий, который является депутатом областной думы, первыми окунулись в купель еще в канун православного праздника — 18 января.

К этому моменту на озере возвели целый ледовый городок — закрытую ледяную купальню и фигуры, которые украсили окрестности. В очередной раз на праздник был приглашен хор «Дорос», его пение можно было услышать не только в храме — трансляция велась на улицах села.

«В этом году к нам приехало еще больше народа, чем год назад. Очень красивый получился праздник», — рассказала сотрудница службы маркетинга местного предприятия «Велес» Ирина Марфицына.

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Дмитрий и Александр Ильтяковы обнялись после обряда Фото: Ян Мосин

В Кургане две купели в районе зоны отдыха «Бабьи пески» готовы принять желающих окунуться в воду, основной наплыв горожан там ожидают после 12.00 и ближе к вечеру. На месте дежурят спасатели и медики.

Глава региона Алексей Кокорин накануне рассказал журналистам, что планирует в пятницу, 19 января, отправиться в командировку в Альменевский район, где в силу другого вероисповедания население традицию купания в проруби не практикует. «Вечером вернусь и обязательно нырну», — заключил он.

Татьяна Жаткина
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