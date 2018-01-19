В селе Частоозерское Курганской области на празднование Крещения приехали гости не только из соседних регионов, но из Казахстана, сообщили «URA.RU» участники мероприятия. Депутат Госдумы Александр Ильтяков и его брат Дмитрий, который является депутатом областной думы, первыми окунулись в купель еще в канун православного праздника — 18 января.
К этому моменту на озере возвели целый ледовый городок — закрытую ледяную купальню и фигуры, которые украсили окрестности. В очередной раз на праздник был приглашен хор «Дорос», его пение можно было услышать не только в храме — трансляция велась на улицах села.
«В этом году к нам приехало еще больше народа, чем год назад. Очень красивый получился праздник», — рассказала сотрудница службы маркетинга местного предприятия «Велес» Ирина Марфицына.
В Кургане две купели в районе зоны отдыха «Бабьи пески» готовы принять желающих окунуться в воду, основной наплыв горожан там ожидают после 12.00 и ближе к вечеру. На месте дежурят спасатели и медики.
Глава региона Алексей Кокорин накануне рассказал журналистам, что планирует в пятницу, 19 января, отправиться в командировку в Альменевский район, где в силу другого вероисповедания население традицию купания в проруби не практикует. «Вечером вернусь и обязательно нырну», — заключил он.