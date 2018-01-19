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20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Москвы
21:08  19 января 2018 13

Жириновский заявил, что «капиталист и олигарх» Грудинин снимется с выборов

Пресс-конференция кандидата в президенты Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
Жириновский считает, что Грудинин обманывает своих избирателейФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина обвинили в политическом мошенничестве. Такое заявление сделал его соперник по предвыборной гонке, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам политика, кандидат от коммунистов выйдет из президентской гонки.

«Это политическое мошенничество. Не надо врать, что вы коммунисты, социалисты; их кандидат — капиталист и олигарх. Сбросьте свое название, откажитесь от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Брежнева, и скажите, что будете жить как Черкизовский рынок», — цитирует Жириновского ТАСС.

Лидер ЛДПР уверен, что Грудинин «получит инфаркт от всех разоблачений» и снимет свою кандидатуру с выборов. «Миллиардер — оставайтесь миллиардером. Не надо обманывать избирателей и идти на выборы президента, это плохой вариант, и Грудинин зря ввязался в эту кампанию», — добавил политик.

Ранее «URA.RU» писало, что Грудинин во время презентации предвыборной программы противоречил сам себе. Речь шла об офшорах и степени доверия к государству. Кандидат от КПРФ оправдал тех, кто выводит деньги из России для защиты капитала, хотя в его программе есть пункт о национализации ряда стратегических отраслей экономики страны.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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