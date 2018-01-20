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Главные новости Свердловской области
13:16  20 января 2018 11

«За очкарика!» Екатеринбуржцы встали на защиту парня, которому грозит 8 лет тюрьмы за то, что дал сдачи южанину

В Сети возникло движение в поддержку смелого «ботаника»ФОТО: со страницы Влада Рябухина во «ВКонтакте»

В Сети возникло движение в защиту 22-летнего Влада Рябухина из Екатеринбурга, которому грозит 8 лет тюрьмы за то, что он не побоялся ответить ударившему его спортсмену-южанину. Друзья Влада создали группу во «ВКонтакте», в которой сторонники Влада обсуждают его судьбу, постят ссылки на публикации СМИ об этой истории и решают, как помочь парню. За сутки к группе присоединилось более 200 человек.

«Мы решили создать группу, так как хочется справедливости, а не просто, чтобы это дело решили деньги „потерпевшей“ стороны, — объяснила „URA.RU“ свою позицию администратор группы Валерия. — Простого парня, который просто хотел помочь, теперь хотят посадить ни за что. И еще и требуют с него денег!».

Статья по теме
Очкарику грозит 8 лет тюрьмы за то, что дал сдачи спортсмену-«южанину»

«URA.RU» подробно рассказывало об этой резонансной истории: в июле 2016 Влад вместе с другом поехал выручать с вечеринки девушку, но наткнулся на грубый прием участников пьяной посиделки. Словесный конфликт перерос в массовую драку, во время которой на худенького очкарика Влада кинулся почти 100-килограммовый Саргис Аратюнян и нанес ему удар в голову, разбив бровь. Но Влад (который когда-то занимался единоборствами) не испугался — после его ответного удара в челюсть оппонент упал на асфальт.

Мало того, у него начались судороги (оказалось, Арутюнян — эпилептик), и тогда Влад, который прекрасно знал, что делать при приступе эпилепсии (у него друг — эпилептик) бросился оказывать помощь «врагу». Впоследствии южанин, у которого обнаружилась травма головы, написал на Влада заявление — теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ближайшее заседание суда по делу «очкарик против спортсменов-южан» состоится в Кировском суде Екатеринбурга 26 января.

Андрей Гусельников
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